Казахстанские ученые и научно-педагогические работники смогут работать в странах Евразийского экономического союза без прохождения дополнительных процедур подтверждения ученых званий. Такая возможность предусмотрена соглашением о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах – членах ЕАЭС.

Документ был подписан 6-7 августа 2026 года на заседании Евразийского межправительственного совета главами правительств стран союза.

Какие документы будут признаваться

Соглашение предусматривает автоматическое признание документов об ученых званиях, выданных уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС.

Речь идет о званиях старшего научного сотрудника, доцента, ассоциированного профессора (доцента) и профессора.

Теперь документы об ученых званиях, полученные в Казахстане, будут действовать на территории других стран ЕАЭС без прохождения национальных процедур признания и дополнительного подтверждения.

При этом новые правила распространяются не только на документы, выданные после вступления соглашения в силу, но и на ранее полученные ученые звания.

Что изменится для казахстанских ученых

Нововведение позволит упростить трудоустройство научных и научно-педагогических работников в странах ЕАЭС.

Казахстанским специалистам больше не потребуется проходить дополнительные административные процедуры для подтверждения ученых званий при работе в государствах союза. Это позволит сократить время оформления документов, а также снизить финансовые и организационные затраты.

Ожидается, что соглашение будет способствовать развитию научного сотрудничества между странами ЕАЭС, расширению возможностей для преподавателей, исследователей и специалистов в сфере науки.

Какие шаги уже сделаны в ЕАЭС

Ранее страны ЕАЭС уже договорились о взаимном признании документов об ученых степенях.

Соответствующее соглашение вступило в силу 2 мая 2024 года. Новый документ расширяет эту практику и распространяет ее на ученые звания.

Следовательно, для научных работников Казахстана создаются дополнительные возможности для профессиональной деятельности и участия в образовательных и исследовательских проектах на пространстве ЕАЭС.