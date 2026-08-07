Казахстанские ученые смогут работать в странах ЕАЭС без подтверждения званий
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Казахстанские ученые и научно-педагогические работники смогут работать в странах Евразийского экономического союза без прохождения дополнительных процедур подтверждения ученых званий. Такая возможность предусмотрена соглашением о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах – членах ЕАЭС.
Документ был подписан 6-7 августа 2026 года на заседании Евразийского межправительственного совета главами правительств стран союза.
Какие документы будут признаваться
Соглашение предусматривает автоматическое признание документов об ученых званиях, выданных уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС.
Речь идет о званиях старшего научного сотрудника, доцента, ассоциированного профессора (доцента) и профессора.
Теперь документы об ученых званиях, полученные в Казахстане, будут действовать на территории других стран ЕАЭС без прохождения национальных процедур признания и дополнительного подтверждения.
При этом новые правила распространяются не только на документы, выданные после вступления соглашения в силу, но и на ранее полученные ученые звания.
Что изменится для казахстанских ученых
Нововведение позволит упростить трудоустройство научных и научно-педагогических работников в странах ЕАЭС.
Казахстанским специалистам больше не потребуется проходить дополнительные административные процедуры для подтверждения ученых званий при работе в государствах союза. Это позволит сократить время оформления документов, а также снизить финансовые и организационные затраты.
Ожидается, что соглашение будет способствовать развитию научного сотрудничества между странами ЕАЭС, расширению возможностей для преподавателей, исследователей и специалистов в сфере науки.
Какие шаги уже сделаны в ЕАЭС
Ранее страны ЕАЭС уже договорились о взаимном признании документов об ученых степенях.
Соответствующее соглашение вступило в силу 2 мая 2024 года. Новый документ расширяет эту практику и распространяет ее на ученые звания.
Следовательно, для научных работников Казахстана создаются дополнительные возможности для профессиональной деятельности и участия в образовательных и исследовательских проектах на пространстве ЕАЭС.
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