Казахстанские водители нарушили ПДД почти 367 тысяч раз за неделю
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Почти 367 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили в Казахстане всего за семь дней. Водители выезжали на встречную полосу, садились за руль пьяными и отвлекались на телефоны, передает BAQ.KZ со ссылкой на МВД.
Один из таких случаев произошел в Караганде. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и попался на глаза полицейским. Его остановили для проверки документов, но выяснилось, что нарушение было далеко не единственным.
Мужчина оказался пьян. Подозрения полицейских подтвердило медицинское освидетельствование. Водителя привлекли к ответственности. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии в Казахстане предусмотрено лишение водительских прав.
Другие автомобилисты тоже нашли способы привлечь внимание полиции. В Петропавловске водитель КамАЗа ехал без ремня безопасности и попал в объектив полицейского дрона. А в Павлодаре мужчина разговаривал по телефону за рулем, резко маневрировал и не включал поворотники. Его поездка попала в социальные сети. Позже выяснилось, что автомобиль был еще и технически неисправен. Обоих водителей привлекли к ответственности.
И все это на фоне миллионов нарушений, которые полиция фиксирует с начала года. За девять месяцев 2026 года их число превысило 11,9 млн.
При этом в МВД сообщают, что аварий на дорогах стало меньше. По данным ведомства, количество ДТП снизилось на 5%, раненых на 7%, погибших на 16%.
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