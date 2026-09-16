Предприниматели в регионах Казахстана смогут бесплатно получить часовую консультацию по вопросам, которые напрямую влияют на бизнес, от продаж и продвижения до кибербезопасности и искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Консультации рассчитаны не на общую теорию. Предприниматель сможет прийти с конкретной проблемой и вместе с экспертом разобрать, почему не растут продажи, как выстроить сервис, где искать партнеров, как защитить данные или с чего начать внедрение ИИ.

Всего предусмотрено шесть направлений. Это маркетинг и продвижение, продажи, сервис, партнерства, кибербезопасность и искусственный интеллект.

«От предпринимателя сегодня ждут, что он одновременно будет разбираться в маркетинге, продажах, цифровых продуктах, искусственном интеллекте и кибербезопасности. Но невозможно быть экспертом во всем», - сказал основатель Heartland Евгений Питолин.

По его словам, главная задача таких консультаций состоит в том, чтобы человек получил понятный ответ на свой вопрос и понимал, что делать дальше.

Инициативу запускают на фоне обновления подходов к цифровому развитию регионов. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития утвердило новую редакцию методики Smart City / Smart Region.

Документ предусматривает развитие региональных IT-хабов и районных IT-центров, работу с данными и внедрение цифровых решений на местах.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев отметил, что такие возможности должны быть доступны не только крупным компаниям.

«Государство развивает цифровую инфраструктуру и инструменты, но многое зависит от того, насколько активно ими смогут пользоваться граждане и бизнес», - сказал он.

Участие в консультациях бесплатное. Заявку можно подать на сайте digital.heartland.kz.