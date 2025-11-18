Национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud официально вошёл в список самых мощных вычислительных систем планеты, заняв 86-е место в престижном глобальном рейтинге TOP500, составленном по стандарту High-Performance Linpack (HPL), передаёт BAQ.KZ.

Суперкомпьютер создан по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева на базе АО "НИТ" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Платформа построена на архитектуре из 64 серверов HPE Cray и стала самой мощной вычислительной системой Казахстана и всей Центральной Азии.

Alem.Cloud предназначен для решения задач, требующих колоссальных вычислительных ресурсов: моделирования в нефтегазовой и геологоразведочной сферах, климатического анализа, разработки ИИ-моделей, обработки больших данных, исследовательских проектов в энергетике, медицине и промышленности.