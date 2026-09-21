Казахстанский вуз начал обучать студентов в Китае

В китайском Циндао начала работу Школа китайско-казахстанской информационной инженерии, созданная Satbayev University совместно с Qingdao University of Science and Technology (QUST). Первый набор составил 188 студентов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Из них 150 человек поступили на бакалавриат, еще 38 – в магистратуру. Совместная школа позволит Satbayev University реализовывать свои образовательные программы непосредственно в Китае.

Диплом Satbayev University можно будет получить в Китае

Студенты бакалавриата обучаются по направлениям Computer Science, Information Engineering и Communication Engineering. Четырехлетняя программа полностью проходит в Циндао по формату 4+0. После выполнения требований обоих университетов выпускники получат документы об образовании QUST и диплом Satbayev University.

Кроме того, открыта двухгодичная магистерская программа по Software Engineering.

«Для нас это важный шаг в международном развитии Satbayev University. Казахстанские инженерные образовательные программы теперь представлены в Китае, и первые 188 студентов уже начали по ним учиться. Следующая задача – развивать совместные исследования, лаборатории и технологические проекты с участием преподавателей, студентов и индустриальных партнеров двух стран», – отметил ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев.

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Казахстан и Китай создали совместную IT-лабораторию

Одновременно со школой в Циндао открылась Китайско-Казахстанская международная совместная лаборатория информационных технологий. Здесь планируют проводить исследования в области искусственного интеллекта, цифровых систем, информационных технологий и телекоммуникаций.

Университеты также намерены развивать обмен преподавателями и исследователями, а студентов привлекать к совместным научным и технологическим проектам.

Открытие школы состоялось в год, объявленный Годом образования и научных исследований в формате «Центральная Азия – Китай». Проект расширяет присутствие казахстанского высшего образования за рубежом и позволяет готовить специалистов по отечественным образовательным программам непосредственно в Китае.

После открытия представители двух вузов встретились с первыми студентами школы. Они обсудили будущие исследования, технологические проекты и возможности академического сотрудничества.