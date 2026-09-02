Казахстанско-китайское партнерство приобретает технологическое измерение – Токаев

Технологическое сотрудничество может стать одним из наиболее важных направлений нового этапа отношений Казахстана и Китая. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью агентству «Синьхуа».

По его словам, взаимодействие двух стран вышло далеко за рамки традиционных отраслей реального сектора и теперь распространяется на цифровую экономику.

В Казахстане 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Президент напомнил о своей недавней поездке в Шанхай для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, где он провел встречи с руководителями ведущих технологических компаний Китая.

«Обе стороны заинтересованы в реализации совместных проектов в сферах цифровой экономики, интеллектуального производства, электронной коммерции, научных исследований и подготовки кадров. Именно технологическое сотрудничество может стать одним из наиболее важных направлений нового этапа казахско-китайского партнерства», – сказал Токаев.

Отдельное внимание Президент уделил вопросу доступности искусственного интеллекта. По его словам, новые технологии должны служить всему человечеству, а государства должны иметь справедливый доступ к современным технологиям, знаниям и вычислительным ресурсам.

Токаев отметил, что подход Казахстана в этом вопросе созвучен позиции Китая. В июле в Шанхае Казахстан вошел в число 29 государств – основателей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO).

«Это важный шаг на пути формирования открытой и эффективной международной системы, координирующей усилия государств в сфере искусственного интеллекта», – подчеркнул Президент.

В интервью Глава государства также затронул взаимодействие Астаны и Пекина на международной арене. Казахстан и Китай, по его словам, придерживаются схожих подходов к укреплению центральной роли ООН, защите принципов международного права, развитию медиации, подлинной многосторонности и мирному урегулированию конфликтов.

Президент также подтвердил, что Казахстан твердо придерживается политики одного Китая и выступает против нарушения принципа территориальной целостности государств. Астана намерена продолжать координацию с Пекином в рамках ООН, ШОС и СВМДА, а также поддерживает сотрудничество в формате «Центральная Азия – Китай».

Говоря о ШОС, Токаев отметил, что за 25 лет организации удалось сохранить ее ключевую основу — «шанхайский дух», построенный на взаимном доверии, равноправии, диалоге, уважении культурного многообразия и стремлении к совместному развитию. Эти принципы Президент назвал своеобразным стандартом международного сотрудничества.