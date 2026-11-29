Казахстанская федерация таеквондо (WT) получила международную награду за вклад в развитие этого вида спорта. Церемония World Taekwondo Gala Awards проходит в Астане. По итогам голосования казахстанская федерация победила в номинации «MNA of the Year (Contribution)».

Награду президенту федерации Кудрату Шамиеву вручил глава Всемирной федерации таеквондо доктор Чунгвон Чоу. Кроме того, Чунгвон Чоу назначил Шамиева членом Совета World Taekwondo. Он стал первым представителем Казахстана, вошедшим в состав руководящего органа международной федерации.

На ежегодной церемонии World Taekwondo Gala Awards подводят спортивные итоги года и награждают лучших спортсменов и национальные федерации в различных номинациях.