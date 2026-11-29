Казахстанскую федерацию таеквондо признали лучшей в мире по итогам 2026 года
29 Ноября 2026, 23:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
29 Ноября 2026, 23:3929 Ноября 2026, 23:39
173
Казахстанская федерация таеквондо (WT) получила международную награду за вклад в развитие этого вида спорта. Церемония World Taekwondo Gala Awards проходит в Астане. По итогам голосования казахстанская федерация победила в номинации «MNA of the Year (Contribution)».
Награду президенту федерации Кудрату Шамиеву вручил глава Всемирной федерации таеквондо доктор Чунгвон Чоу. Кроме того, Чунгвон Чоу назначил Шамиева членом Совета World Taekwondo. Он стал первым представителем Казахстана, вошедшим в состав руководящего органа международной федерации.
На ежегодной церемонии World Taekwondo Gala Awards подводят спортивные итоги года и награждают лучших спортсменов и национальные федерации в различных номинациях.
Самое читаемое
- 100 тонн мяса привезли на ярмарку «Соғым-FEST» в Астане
- В ВКО завезена очередная партия племенного скота
- 188,2 млрд тенге инвестиций привлечено в Карасайский район Алматинской области
- 100 кофеен Астаны присоединились к необычной инициативе
- На российско-эстонской границе на полгода приостановят автомобильное сообщение