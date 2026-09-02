Казахстанца оштрафовали за нецензурную брань в TikTok
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Жителя Казахстана привлекли к административной ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Дело рассмотрел Лисаковский городской суд.
Нарушение обнаружили во время мониторинга интернета. По материалам дела, мужчина во время прямого эфира в социальной сети выражался нецензурной бранью. Его действия расценили как неуважение к окружающим и нарушение общественного порядка.
В отношении мужчины составили административный материал по части 1 статьи 434 КоАП – мелкое хулиганство.
В суде он полностью признал вину и раскаялся. Это было учтено в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
В итоге мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 86 500 тенге.
Согласно части 1 статьи 434 КоАП, за мелкое хулиганство предусмотрен штраф в размере 20 МРП, общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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