Казахстанца оштрафовали за нецензурную брань в TikTok

Жителя Казахстана привлекли к административной ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Дело рассмотрел Лисаковский городской суд.

Нарушение обнаружили во время мониторинга интернета. По материалам дела, мужчина во время прямого эфира в социальной сети выражался нецензурной бранью. Его действия расценили как неуважение к окружающим и нарушение общественного порядка.

В отношении мужчины составили административный материал по части 1 статьи 434 КоАП – мелкое хулиганство.

В суде он полностью признал вину и раскаялся. Это было учтено в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

В итоге мужчину признали виновным и назначили штраф в размере 86 500 тенге.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, за мелкое хулиганство предусмотрен штраф в размере 20 МРП, общественные работы продолжительностью от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.