Казахстанцев массово взламывают через вредоносные приложения
МВД Казахстана предупредило граждан о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удалённый доступ к смартфонам через установку вредоносных приложений. Наиболее уязвимыми остаются устройства с операционной системой Android, передаёт BAQ.KZ.
Мошенники распространяют программы через фишинговые ссылки в мессенджерах и социальных сетях, поддельные мобильные приложения, а также файлы под видом фото, видео и документов. Иногда сообщения приходят от имени банков, госорганов или служб доставки, а также в виде звонков с предложением установить приложение для участия в акциях или розыгрышах.
После установки приложения мошенники получают полный контроль над устройством. Это может привести к краже денег со счетов, оформлению онлайн-кредитов, утечке персональных данных и переписки, а также блокировке телефона с требованием выкупа.
Чтобы защитить себя, МВД рекомендует:
-
не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц;
-
не сообщать коды из SMS и уведомлений;
-
проверять ссылки и разрешения приложений;
-
использовать антивирус и уведомления о банковских операциях.
Признаками заражения могут быть быстрая разрядка батареи, перегрев устройства и появление неизвестных приложений. При подозрении на заражение немедленно отключите интернет, свяжитесь с банком и обратитесь в правоохранительные органы.
