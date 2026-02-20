МВД Казахстана предупредило граждан о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удалённый доступ к смартфонам через установку вредоносных приложений. Наиболее уязвимыми остаются устройства с операционной системой Android, передаёт BAQ.KZ.

Мошенники распространяют программы через фишинговые ссылки в мессенджерах и социальных сетях, поддельные мобильные приложения, а также файлы под видом фото, видео и документов. Иногда сообщения приходят от имени банков, госорганов или служб доставки, а также в виде звонков с предложением установить приложение для участия в акциях или розыгрышах.

После установки приложения мошенники получают полный контроль над устройством. Это может привести к краже денег со счетов, оформлению онлайн-кредитов, утечке персональных данных и переписки, а также блокировке телефона с требованием выкупа.

Чтобы защитить себя, МВД рекомендует:

не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц;

не сообщать коды из SMS и уведомлений;

проверять ссылки и разрешения приложений;

использовать антивирус и уведомления о банковских операциях.

Признаками заражения могут быть быстрая разрядка батареи, перегрев устройства и появление неизвестных приложений. При подозрении на заражение немедленно отключите интернет, свяжитесь с банком и обратитесь в правоохранительные органы.