Казахстанцы не будут платить так называемый налог на роскошь в 2026 году, поскольку повышенное налогообложение дорогостоящей недвижимости начнет применяться только при расчете налога за 2026 год, который будет уплачиваться в 2027 году. Об этом сообщила руководитель управления администрирования непроизводственных платежей КГД Минфина РК Гульмира Смагулова.

По ее словам, отдельного налога на роскошь в Налоговом кодексе Казахстана не предусмотрено.

Смагулова напомнила, что налог на имущество уплачивается по итогам предыдущего года. Поэтому, несмотря на вступление новых норм в силу с 2026 года, впервые они будут применены только в 2027 году.

"Фактически в этом году налог на роскошь уплачиваться не будет. Это будет в 2027 году, когда мы будем рассчитывать налог за 2026 год", – пояснила она.

Представитель КГД отметила, что налоговые органы самостоятельно произведут расчет начислений и направят уведомления владельцам имущества через банковские приложения и приложение e-Salyq Azamat. Отдельно подавать декларацию физическим лицам не потребуется.

Кроме того, с текущего года акцизом по ставке 10% облагаются яхты и самолеты стоимостью свыше 103,8 млн тенге, а также алкогольная продукция стоимостью более 500 тыс. тенге за литр при ввозе сверх установленных норм.