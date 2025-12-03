Казахстанцы стали чаще решать споры с помощью медиаторов – эксперт
Поговорили об этом в новом интервью.
Сегодня, 15:50
84Фото: BAQ.kz
Роль профессиональных медиаторов в Казахстане укрепляется с каждым годом. Порой при помощи профессионалов острый спор можно решить всего за пятнадцать минут. Как казахстанцы учатся договариваться, не доводя конфликт до суда? Почему в этом вопросе медиаторам важно быть хорошими психологами? Причем здесь опыт США? В очередном выпуске программы "Важная тема" обсуждаем эту тему со специалистом, работающим при Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г. Астаны. Наргиза Ыбырайым расскажет о современных подходах в разрешении споров. Все, что вы хотели узнать о медиации смотрите в интервью на BAQ.kz.
