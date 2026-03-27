В соцсетях обсуждают драку в России: среди участников могли быть казахстанцы

Инцидент произошёл на объекте «Велестрой», данные о казахстанцах уточняются.

Сегодня 2026, 17:43
134
Фото: gov.kz

В социальных сетях распространяются видеозаписи конфликта, произошедшего в Ленинградской области России. По данным пользователей, среди участников массовой потасовки могли находиться граждане Казахстана. Генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге уточняет обстоятельства происшествия в поселке Усть-Луга. Корреспондент BAQ.KZ обратился в МИД за комментарием. 

«Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге проверяет информацию о конфликте с участием граждан Казахстана, произошедшем 26 марта 2026 года в поселке Усть-Луга на объекте компании «Велестрой». По предварительным данным, участники инцидента задержаны правоохранительными органами РФ для выяснения обстоятельств. Направлены официальные запросы в компетентные органы России и руководство компании», - сообщили в МИД РК.

В ведомстве уточнили, что казахстанские дипломаты уже взаимодействуют с российскими правоохранительными органами для получения полной информации.

«Дипломаты находятся на связи с ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для установления точного количества и правового статуса граждан РК. Вопрос находится на особом контроле Министерства», - отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, включая число задержанных и причины конфликта.

 

