В соцсетях обсуждают драку в России: среди участников могли быть казахстанцы
Инцидент произошёл на объекте «Велестрой», данные о казахстанцах уточняются.
«Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге проверяет информацию о конфликте с участием граждан Казахстана, произошедшем 26 марта 2026 года в поселке Усть-Луга на объекте компании «Велестрой». По предварительным данным, участники инцидента задержаны правоохранительными органами РФ для выяснения обстоятельств. Направлены официальные запросы в компетентные органы России и руководство компании», - сообщили в МИД РК.
В ведомстве уточнили, что казахстанские дипломаты уже взаимодействуют с российскими правоохранительными органами для получения полной информации.
«Дипломаты находятся на связи с ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для установления точного количества и правового статуса граждан РК. Вопрос находится на особом контроле Министерства», - отметили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, включая число задержанных и причины конфликта.
