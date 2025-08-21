В Актюбинской области реализуется национальный проект "Келешек мектептері", направленный на ликвидацию дефицита ученических мест и создание современных условий обучения, передает BAQ.KZ. В регионе строится 14 школ на 22 800 мест, из которых уже сданы в эксплуатацию две: школа №79 в Акжаре-2 на 300 мест и школа на 2000 мест в микрорайоне "Есет батыр".

Новые учебные заведения оснащены современными кабинетами, STEM-зонами, лабораториями, библиотеками и спортивными залами. Особое внимание уделено инклюзивности и безопасности: предусмотрены пандусы, видеонаблюдение, охрана и противопожарная защита.

Сегодня в школе №79 прошел день открытых дверей: будущие первоклассники вместе с родителями познакомились с классами и учителями, приняли участие в игровой программе.

К началу учебного года планируется открыть еще пять школ, в том числе на 2000 мест в микрорайоне "Алтын орда-2" и на 600 мест в "Бауырластар-3". В стадии строительства остаются еще восемь школ в Актобе, Кандыагаше и сельских районах области. Проект позволит сократить трехсменное обучение, ликвидировать аварийные здания и обеспечить школьников региона современными и безопасными условиями для учебы.