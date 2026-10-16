Китайская PetroChina заработает на нефтяном трейдинге рекордные $3 млрд

Пока война вокруг Ирана перекраивает нефтяной рынок, крупнейшая нефтегазовая компания Азии зарабатывает. Трейдинговое подразделение китайской PetroChina, по данным Reuters, в 2026 году получит рекордную валовую прибыль, больше 20 млрд юаней, или около $3 млрд. Компанию выручает то, что от Ормузского пролива она почти не зависит.

Об этом агентству рассказали пять трейдеров. Двое из них, знакомые с ситуацией, назвали цифру в 20 млрд юаней. Говорили они на условиях анонимности, в PetroChina запрос Reuters сразу не прокомментировали.

К началу октября нефтяное направление трейдингового подразделения PetroChina International, которое обычно приносит больше половины его прибыли, уже заработало вдвое больше, чем за весь 2025 год. Хорошо идут дела и у направлений нефтепродуктов и газа.

PetroChina не раскрывает прибыль от трейдинга отдельно. За первое полугодие чистая прибыль всей группы составила около $14,65 млрд.

Почему PetroChina выигрывает

Компания крупнейший производитель нефти и газа в Азии и второй по величине переработчик в Китае. Через Ормузский пролив, где война нарушила поставки, проходит всего около 10% нефти и газа, которые нужны PetroChina. Об этом еще в марте говорил председатель компании Дай Хоулян.

Ее китайскому конкуренту Sinopec, крупнейшему в мире переработчику, пришлось тяжелее. Примерно половину нефти он получает с Ближнего Востока.

Нефтяная прибыль PetroChina растет на реальных поставках. Производители на Ближнем Востоке, кроме Ирана, снижают цены, чтобы продать нефть. Компания зарабатывает и на перевозках нефти между регионами, где цены отличаются.

Помогают и зарубежные заводы. Из-за войны вокруг Ирана и войны России и Украины топлива на мировом рынке не хватает, и переработка приносит хорошую маржу. PetroChina владеет половиной завода Лавера во Франции мощностью 210 тысяч баррелей в сутки и половиной завода в Сингапуре на 285 тысяч баррелей.

Как изменился рынок

Раньше покупатели присылали танкеры на Ближний Восток и забирали нефть по годовым контрактам. Теперь производители во главе с абу-дабийской ADNOC сами переправляют нефть через Ормузский пролив челночными танкерами и продают ее на разовых тендерах.

Чтобы компенсировать подорожавшую доставку, производители снижают цены. Saudi Aramco опустила официальные цены для Азии до минимума за шесть лет, а иракская SOMO дает скидку больше $30 за баррель при загрузке на своих терминалах. PetroChina, крупнейшая иностранная нефтедобывающая компания в Ираке, уже грузила такую нефть внутри Персидского залива.

На кризисе зарабатывает не только PetroChina. Трейдинговые подразделения европейских BP, Shell и TotalEnergies в первые месяцы войны вокруг Ирана получили миллиарды долларов.