Основное внимание уделяется ремонту автодорог республиканского значения и созданию современной придорожной инфраструктуры, соответствующей национальным стандартам качества и комфорта, передает BAQ.KZ.

Сеть автомобильных дорог республиканского значения в регионе составляет 1843,5 км. В 2025 году средний ремонт проводится на 10 участках общей протяженностью 291 км.

До курортной зоны Каркаралинск ведет автодорога республиканского значения KAZ15 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз". Общая протяженность участка Караганда - Каркаралинск составляет 200 км. В 2025 году проводится средний ремонт на отрезках с 17 по 102 км - всего 85 км. Оставшиеся 115 км были обновлены в период 2021- 2024 годов.

"На маршруте действуют 10 объектов придорожного сервиса (6 кафе и 4 автозаправки), 3 площадки отдыха, 3 холодных туалета и 1 санитарно-гигиенический узел. В рамках текущего года предусмотрена установка еще одного санитарно-гигиенического узла с торговой площадкой. Также планируется подведение электроснабжения, освещение и установка септика. Все объекты соответствуют требованиям национальных стандартов и оснащены теплыми туалетами", - отметили в Национальной компании "КазАвтоЖол".

К побережью озера Балхаш и городам Балхаш и Приозерск ведет автодорога республиканского значения KAZ01 "Астана - Караганда (с обходом) - Алматы". По направлению Караганда - Балхаш - Сарышаган уже функционируют 68 объектов придорожного сервиса (включая 28 кафе, 22 АЗС, 16 гостиниц и кемпингов, 2 СТО), 3 площадки отдыха и 4 санитарно-гигиенических узла.

В 2025 году на маршруте планируется установка 2 дополнительных объектов придорожного сервиса, обустройство 21 новой площадки отдыха и строительство ещё 6 санитарно-гигиенических узлов. Эти объекты реализуются в рамках реконструкции автодороги Караганда - Балхаш - Бурылбайтал. Проект направлен на повышение уровня безопасности и комфорта для автопутешественников.

К Баянаульской курортной зоне, расположенной в Павлодарской области, ведет автодорога республиканского значения KAZ20 "Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ботакара". На участке км 231-324, проходящем по территории Карагандинской области, в 2022-2023 годах был выполнен средний ремонт протяженностью 58,4 км. Оставшиеся 34,6 км находятся в стадии проектирования с последующим проведением ремонтных работ.

Вдоль маршрута размещен 1 объект придорожного сервиса, 2 площадки отдыха и этноаялдама с санитарно-гигиеническим узлом на км 261. Все объекты оснащены теплыми туалетами и соответствуют современным стандартам санитарной и технической безопасности.

Отметим, что работы по повышению доступности туристических объектов ведутся в восьми регионах Казахстана. В 2025 году планируется отремонтировать 544,7 км автодорог республиканского значения. Карагандинская область - один из лидеров по объёмам и масштабности реализуемых проектов.