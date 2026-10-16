КНБ совместно с зарубежными партнерами пресек международный канал контрабанды наркотиков из Афганистана

Комитетом национальной безопасности Казахстана совместно со специальными службами России и Узбекистана пресечен канал контрабанды наркотиков из Афганистана по так называемому «Северному маршруту».

В ходе совместной операции в российском городе Тюмени задержаны двое предполагаемых участников международной наркогруппы.

При проведении обысков у задержанных обнаружено и изъято 30 кг афганского гашиша. По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии на черном рынке может достигать 300 тысяч долларов США.

По данному факту компетентными органами Российской Федерации проводится досудебное расследование.

Работа по выявлению и пресечению каналов международного наркотрафика продолжается.