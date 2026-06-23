В стране сохраняется устойчивый рост цен на кофе, несмотря на тенденцию к удешевлению сырья на мировых рынках. По данным Бюро национальной статистики, в мае 2026 года индекс потребительских цен на кофе составил 126,3% в годовом выражении, что означает удорожание почти на 26%.

При этом динамика последних месяцев показывает, что инфляционное давление в сегменте сохраняется уже длительное время. Так, в мае 2025 года показатель составлял 116%, а к апрелю 2026 года вырос до 129,4%, после чего в мае зафиксировано незначительное снижение. Однако общий тренд остаётся восходящим: с августа прошлого года годовой рост стабильно превышает 20%.

Рост цен

Месячная динамика также подтверждает устойчивость инфляционного тренда. Большинство значений находились в диапазоне 101,5-103,3%, периодически снижаясь до 100,1-100,5%. Это указывает на временное замедление роста, но не на его прекращение – показатели остаются выше отметки 100%.

Импортная зависимость

Эксперты отмечают, что рынок кофе в Казахстане полностью зависит от импорта, а значит, чувствителен к внешним и внутренним факторам. Среди них – погодные условия в странах-производителях, логистика, валютные колебания, а также рост затрат внутри страны, включая заработные платы в сфере общественного питания и удорожание сопутствующих товаров, таких как молоко и сахар.

По данным БНС, рост цен формируется прежде всего на уровне оптового сегмента. В мае 2026 года оптовые цены на кофе выросли на 19,2% в годовом выражении, тогда как потребительские – на 26,3%.

Разная динамика по сегментам

Анализ показывает неоднородную динамику в зависимости от происхождения продукции. Кофе и его заменители из стран СНГ демонстрировали более резкие колебания, а в отдельные месяцы рост цен превышал 139%. В то же время продукция из стран вне СНГ дорожала более плавно, а к маю 2026 года индекс снизился до 111,2%.

Мир дешевеет – Казахстан не следует тренду

Между тем на мировых рынках наблюдается снижение цен на кофе. По данным Trading Economics, в апреле 2026 года биржевые цены снизились на 4,4%, в мае – ещё на 7%. По состоянию на 19 июня фунт кофейных зёрен стоил около 2,7 доллара США.

При этом в течение прошлого года наблюдался резкий рост котировок – с 2,9 доллара в июне до 4,1 доллара в ноябре, после чего началось снижение. Эксперты связывают такую волатильность с погодными проблемами в ключевых странах-производителях – засухой в Бразилии и неблагоприятными погодными условиями во Вьетнаме.

Однако снижение мировых цен пока не отразилось на внутреннем рынке Казахстана. Причины — инерция поставок, накопленные логистические издержки и валютные факторы. Даже при снижении биржевых котировок участникам рынка требуется время для пересмотра закупочных и отпускных цен.

Потребление

Несмотря на рост цен, казахстанцы не сокращают потребление кофе. По данным БНС, в прошлом году потребление растворимого кофе выросло на 5,5% и составило 307 граммов на человека.

Тенденция устойчивого роста сохраняется уже несколько лет: в 2021 году показатель составлял 241 грамм на человека.

При этом сохраняется значительный разрыв между городом и селом. Казахстанцы потребляют в среднем 383 грамма кофе в год, тогда как сельские жители – 177 граммов. Разница объясняется как предпочтениями, так и более развитой сетью заведений общественного питания в городах.