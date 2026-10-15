Когда откроется курорт Кок-Жайлау и сколько туристов он примет?

В урочище Кок-Жайлау под Алматы планируют создать современный круглогодичный горный курорт. Проект предусматривает обустройство 60 километров горнолыжных трасс, строительство канатных дорог, инфраструктуры искусственного оснежения, гостиниц и туристических объектов. Запустить курорт планируют в декабре 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе Kazakh Tourism Development в ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ.

По информации компании, проект не ограничивается зимним отдыхом. В теплое время года здесь планируют развивать пешие и велосипедные маршруты, спортивные и познавательные программы. Курорт должен стать туристическим центром, доступным для жителей и гостей Алматы круглый год.

60 километров горнолыжных трасс

Проект Кок-Жайлау включает 60 километров трасс для лыжников с разным уровнем подготовки, канатные дороги и систему искусственного оснежения. Также предусмотрены инженерные сети, туристические маршруты, навигация и инфраструктура безопасности.

По данным Kazakh Tourism Development, при размещении объектов будут учитывать результаты научных исследований и необходимость сохранения природного ландшафта. Земли останутся в составе национального парка, а инвестиционные проекты должны реализовываться с соблюдением требований к использованию территории и природоохранных норм.

В компании считают, что круглогодичная работа курорта расширит туристические возможности Алматы. Зимой основной акцент сделают на лыжах и сноуборде, летом посетителям предложат пешие и велосипедные маршруты, спортивные и познавательные программы.

Канатные дороги призваны сделать подъем в горы доступнее для семей с детьми, пожилых людей и маломобильных посетителей.

Когда планируют открыть курорт

Реализация проекта разделена на несколько этапов. Сначала проведут научные исследования, инженерные изыскания, проектирование и необходимые согласования. Затем планируется построить подъездные и технологические дороги, инженерные сети и объекты электроснабжения.

Следующий этап включает установку канатных дорог, подготовку горнолыжных трасс, монтаж оборудования и создание туристической инфраструктуры.

Компания планирует запустить курорт в декабре 2028 года.

Срок окупаемости — 20–25 лет

По предварительным расчётам Kazakh Tourism Development, инвестиции в курорт Кок-Жайлау могут окупиться за 20–25 лет.

Модель финансирования предусматривает участие государства в развитии базовой инфраструктуры и привлечение частных инвестиций в коммерческие объекты. Инфраструктурная часть связана с механизмами холдинга «Байтерек», а к развитию гостиниц и других туристических объектов планируют привлечь частный бизнес.

По оценке компании, дороги, инженерные сети и транспортная доступность создадут условия для прихода инвесторов. Согласно её расчётам, каждый доллар, вложенный в инфраструктуру, может привлечь около двух долларов частных инвестиций.

Ожидается, что экономический эффект не ограничится работой самого курорта. Дополнительные доходы смогут получать гостиницы, заведения общественного питания, перевозчики, торговые предприятия и поставщики туристических услуг.

Туристический поток может вырасти до 5 миллионов человек

Совместная реализация проекта Кок-Жайлау и других проектов Алматинского горного кластера направлена на увеличение ежегодного туристического потока с 2 до 5 миллионов человек. Этот показатель основан на оценке Министерства туризма и спорта.

Также рассматривается возможность ежегодно привлекать в Алматы дополнительно один миллион иностранных туристов. В компании считают, что этого можно добиться за счёт расширения горной инфраструктуры, развития круглогодичных программ отдыха и сочетания горного и городского туризма.

По оценке Kazakh Tourism Development, горнолыжный турист тратит в среднем 300 долларов в день. За трёхдневную поездку его расходы составляют около 900 долларов. Если ежегодно привлекать один миллион таких туристов, совокупный объём их расходов может приблизиться к 900 миллионам долларов.

При этом речь идёт об общих расходах туристов, а не о прямом доходе курорта.

Может возникнуть потребность в 5 тысячах рабочих мест

По данным компании, проект может сформировать спрос примерно на пять тысяч рабочих мест. Не все они будут созданы непосредственно на курорте: часть придётся на гостиницы, общественное питание, прокат, транспорт и другие сопутствующие туристические направления.

На этапе строительства потребуются проектировщики, инженеры, строители, монтажники оборудования и специалисты по логистике. После запуска курорта - сотрудники для эксплуатации канатных дорог и трасс, обеспечения безопасности, работы гостиниц, заведений общественного питания и обслуживания туристов.

Также рассматривается подготовка местных кадров. В рамках проекта Almaty SuperSki предложено выделить 350 образовательных грантов для подготовки специалистов по горному и горнолыжному туризму. Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения с Министерством просвещения.

Кроме того, Kazakh Tourism Development заключила меморандум с федерацией альпинизма и спортивного скалолазания. Одно из направлений сотрудничества - обучение специалистов, разработка программ и подготовка инструкторов и спасателей.

Какие возможности появятся у малого бизнеса

Открытие курорта может повысить спрос на услуги туристических компаний, гидов, инструкторов, пунктов проката оборудования, предприятий общественного питания и перевозчиков.

Местные предприниматели также смогут работать в сфере поставок продуктов, оборудования и хозяйственных товаров, ремонта и технического обслуживания. Пешие маршруты и летние программы создадут возможности для организации экскурсий, спортивных занятий и семейных туров.

Руководство Kazakh Tourism Development провело встречу с профессиональными горными гидами и представителями горного сообщества. Участники обсудили создание сети пеших маршрутов, благоустройство троп, навигацию, взаимодействие со спасательными службами и развитие сервисов для посетителей. Также внимание уделили сертификации гидов и туристических маршрутов, безопасности и сохранению природной среды.

В компании считают, что экономический эффект проекта Кок-Жайлау будет измеряться не только объёмом инвестиций. Важными показателями станут рост туристического потока, развитие местного бизнеса, новые рабочие места и круглогодичное использование инфраструктуры.

При этом одной из основных задач называют повышение туристической привлекательности Алматы с сохранением природной ценности Кок-Жайлау.