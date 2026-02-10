Колонна из 700 легковушек и 400 грузовиков движется по карагандинской трассе
В Карагандинской области полиция организовала сопровождение крупной транспортной колонны из примерно 700 легковых и 400 грузовых автомобилей, движущихся в южном направлении, передает BAQ.KZ.
Мероприятие связано с неблагоприятными погодными условиями: в степных районах сохраняются гололедица и сильный боковой ветер, повышающие риск дорожно-транспортных происшествий.
На участке от Караганды до Балхаша патрульные обеспечивают безопасное движение колонны. Навстречу, в сторону областного центра, движется еще одна крупная колонна — более 300 легковых и 250 грузовых машин.
Командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов обратился к водителям с просьбой воздержаться от поездок без крайней необходимости и следовать инструкциям полицейских до стабилизации метеорологической ситуации.
