Компания Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау
Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора компании Mars Пола Вайрауха.
Сегодня 2026, 02:21
Сегодня 2026, 02:21
94Фото: Akorda.kz
Глава государства приветствовал подписание инвестиционного соглашения между министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars на сумму порядка 180 млн долларов, передает BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это событие знаменует начало стратегически важного партнерства и отражает высокий уровень казахско-американского сотрудничества.
В рамках проекта компания Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау, что обеспечит глубокую переработку агропромышленного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
В свою очередь Пол Вайраух поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку в реализации взаимовыгодного инвестиционного соглашения. По словам главы компании, эта инициатива станет для Mars отличной платформой для расширения производства и рынка сбыта в Центральной Азии и соседних регионах.
