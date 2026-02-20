Глава государства приветствовал подписание инвестиционного соглашения между министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars на сумму порядка 180 млн долларов, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это событие знаменует начало стратегически важного партнерства и отражает высокий уровень казахско-американского сотрудничества.

В рамках проекта компания Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау, что обеспечит глубокую переработку агропромышленного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

В свою очередь Пол Вайраух поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку в реализации взаимовыгодного инвестиционного соглашения. По словам главы компании, эта инициатива станет для Mars отличной платформой для расширения производства и рынка сбыта в Центральной Азии и соседних регионах.