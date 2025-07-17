По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Министерство национальной экономики совместно с акиматом Астаны разработало масштабный пакет законодательных поправок, призванный системно улучшить развитие столицы и городов республиканского значения, передает BAQ.KZ.

В проект закона включены изменения в 11 кодексов и 47 законов, охватывающие ключевые сферы: от миграционной политики и градостроительства до экологического контроля и модернизации коммунального сектора.

Экологический приоритет: защита "зеленого пояса"

Впервые на законодательном уровне закрепляется статус “зеленого пояса” столицы. Проект закона предусматривает ограничение на его изменение, контроль за любыми действиями, способными повредить экосистему, и назначение постоянного государственного администратора, ответственного за содержание зеленых насаждений. Предлагается запрет на деятельность, негативно влияющую на экологию и ландшафтные особенности этой зоны.

Земля — городу

Проект предлагает более четкие механизмы возвращения неправомерно приобретенных участков, “разморозку” ранее изъятых земель и их вовлечение в градостроительную деятельность. Доходы от реализации таких земель предлагается направлять в бюджет, компенсируя собственникам только стоимость приобретения.

Доступная среда и новый облик

Поправки предполагают создание и соблюдение дизайн-кода для Астаны и мегаполисов: запрещается размещение аудиорекламы в общественных местах, рекламы на тротуарах и дорогах, нарушителей обяжут за свой счёт демонтировать объекты. Также вводится регулирование по установке ограждений и шлагбаумов в жилых массивах.

Ограничения на “резиновую” регистрацию

Для борьбы с фиктивной регистрацией граждан маслихатам предоставят право устанавливать норматив регистрации: не менее 15 кв.м. на одного человека. Исключение сделают для близких родственников и студентов. Такой шаг направлен на борьбу с нелегальной сдачей жилья в аренду и перегрузкой инфраструктуры.

Новая миграционная политика

Предлагается дать МВД право отказывать в оформлении приглашений иностранцам из стран миграционного риска и ввести регистрацию для иностранцев, пребывающих более 30 дней. Цель — усилить миграционный контроль и снизить риски фиктивной регистрации.

Транспорт, таможня, контроль

Предусматривается создание мобильных таможенных групп, упрощение процедур проверки и наделение органов госдоходов дополнительными функциями. Отдельно будет урегулирована работа центров организации дорожного движения в Астане и Алматы, включая внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Децентрализация функций

Значительный блок поправок касается перераспределения полномочий между уровнями власти: от Правительства к центральным госорганам — 9 функций, от ЦГО в регионы — 37, от областных акиматов в районные — 17.

Теперь министры будут персонально отвечать за принятые ими отраслевые решения, включая утверждение актов без последующего одобрения Правительства. Это упростит и ускорит принятие решений.

Модернизация через Нацпроект

Особое внимание уделено реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Он затрагивает вопросы: упрощения закупок, внедрения офтейк-контрактов, определения технического оператора, исключения ограничений на использование средств Нацфонда.

Согласно расчетам, реализация проекта позволит сократить аварийность в коммунальной инфраструктуре на 20%, снизить износ сетей до 40%, обеспечить полную загрузку отечественных производителей и увеличить ВВП на 1,5–2%.

Совершенствование аудита

Предусмотрены меры по оптимизации госбюджетного аудита: упрощение процедур оценки уточненного бюджета, повышение ответственности за непредоставление данных и внедрение юридических механизмов урегулирования споров между органами аудита и объектами проверки.

Новый законопроект - это комплексный шаг к повышению управляемости, устойчивости и комфорта в жизни столичных и мегаполисных жителей. От защиты зелёных насаждений до реформы миграционного контроля и ЖКХ — изменения затрагивают почти все стороны городской жизни. Главное — качественная реализация всех предлагаемых новшеств на практике.