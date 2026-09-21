Кому могут дать больничный больше чем на два месяца: Минздрав меняет перечень

В Казахстане хотят точнее прописать перечень заболеваний, при которых больничный может длиться больше двух месяцев. Минздрав подготовил изменения в действующий приказ и предлагает привязать диагнозы к кодам Международной классификации болезней, передает BAQ.KZ.

Речь идет о приказе министра здравоохранения и социального развития от 28 декабря 2015 года №1033. Документ определяет заболевания, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца.

Теперь список хотят дополнить соответствующими кодами МКБ. В Минздраве рассчитывают, что это поможет точнее определять диагнозы и одинаково работать с перечнем во всех регионах страны.

В ведомстве пояснили, что действующие формулировки могут трактоваться по-разному. Новая редакция должна убрать такие разночтения и сделать применение списка более понятным на практике.

«Предлагается дополнить наименования заболеваний соответствующими кодами Международной классификации болезней. Это позволит точно определять заболевание и исключить различное толкование при применении перечня на практике. Предлагаемые изменения носят уточняющий характер. Они направлены на совершенствование действующего регулирования и формирование единого подхода при работе с перечнем заболеваний», - говорится в сообщении министерства.

То есть речь идет не о появлении нового вида больничного и не об автоматическом продлении срока нетрудоспособности. Минздрав предлагает точнее описать уже действующий перечень заболеваний.

В проекте указано, что изменения должны помочь единообразно применять нормы законодательства, исключить разное толкование отдельных диагнозов и повысить точность их идентификации при работе со списком.

По оценке разработчиков, принятие документа не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Отдельно в проекте отмечено, что предлагаемые изменения не окажут влияния на национальную безопасность.