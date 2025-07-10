В связи с проведением концерта Дженифер Лопес в Астане ожидается более 10 тысяч туристов, в Алматы – более восьми тысяч. Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор Департамента сопровождения проектов АО "НК "Kazakh Tourism" Алишер Турсын, передает BAQ.KZ.

"Вы знаете, что концерт Дженнифер Лопес действительно вызвал фурор. В Астане ожидается более 10 тысяч зрителей и туристов, в Алматы — более 8 тысяч", - сказал Алишер Турсын.

Он отметил, что с точки зрения международного опыта, особенно в Западной Европе и Великобритании, концерты на 10 тысяч человек в среднем приносят дополнительную выручку в размере более одного миллиона долларов для малого и среднего бизнеса.

Алишер Турсын подчеркнул, что это также важный сигнал для будущих потенциальных инвесторов, заинтересованных в развитии гостиничного бизнеса в Казахстане и увеличении числа объектов размещения. Все это способствует тому, чтобы страна продолжала привлекать таких международных артистов, считает в "Kazakh Tourism".

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года. Это будет первое выступление суперзвезды в Казахстане, и ажиотаж вокруг события не утихает с момента анонса.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Билеты на концерт Джей Ло разошлись с рекордной скоростью — за 4 часа 30 минут после старта продаж сервис объявил: "Аншлаг!.

Позже стало известно, что в Алматы пройдёт второе шоу Дженнифер Лопес.

После объявления анонса, ФК "Кайрат" опроверг согласование концерта Джей Ло на стадионе в Алматы. Позже сообщили, что концерт мировой звезды в южной столице все-таки состоится, как и планировалось, 10 августа. Ради такого события даже решили перенести матч Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября.

Таким образом, Казахстан стал единственной страной в регионе, где Дженнифер Лопес проведёт два концерта: 1 августа — в Астане и 10 августа — в Алматы.