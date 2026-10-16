Короткое замыкание могло стать причиной большого пожара в Щучинске

В Щучинске Бурабайского района Акмолинской области загорелась хозяйственная постройка во дворе частного дома. Огонь успел перекинуться на крышу дома, но спасатели его потушили. Никто не пострадал.

О пожаре сообщили сегодня на пульт 112. Когда приехали первые пожарные расчеты, постройка уже горела открытым огнем.

Пожар потушили на площади 40 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.

В МЧС советуют не оставлять включенные электроприборы без присмотра и вовремя проверять проводку.