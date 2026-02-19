В Музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа в Алматы начала работу выставка «Димаш: бір дауыс – мың ел», посвящённая творчеству казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Экспозиция рассказывает о его творческом пути и международном признании, передает BAQ.KZ.

На выставке представлено около 70 музыкальных инструментов. Многие из них переданы поклонниками артиста из разных стран. Также посетители могут увидеть сценические костюмы певца. Особый интерес вызвал костюм, созданный для Димаша личным стилистом Майкла Джексона.

Во время открытия артист передал в фонд музея две домбры. Одна из них - подарок его деда, имеющий особую семейную ценность, вторая - инструмент с личным автографом исполнителя.

Сама выставка, как рассказывают организаторы, продлится месяц.