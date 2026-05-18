Котлован у побережья Алаколя вызвал споры в соцсетях

В комментариях под вирусным видео казахстанцы потребовали разъяснений от местных властей.

Сегодня 2026, 03:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 03:15
Сегодня 2026, 03:15
118
Фото: Pixabay.com

В социальных сетях распространилось видео с большим котлованом возле побережья озера Алаколь в районе села Акши области Жетысу. Автор ролика заявила, что на этом месте якобы планируют организовать мусорный полигон.

На кадрах видно глубокий котлован и несколько куч бытового мусора. Публикация вызвала волну возмущения среди пользователей, которые выразили опасения за экологическое состояние популярной туристической зоны.

В комментариях казахстанцы потребовали разъяснений от местных властей и выразили обеспокоенность возможным появлением свалки рядом с базами отдыха и берегом озера.

В акимате Алакольского района информацию о строительстве нового полигона ТБО опровергли. По словам руководителя районного отдела ЖКХ Еркебулана Турганова, котлован не предназначен для размещения мусора.

Как пояснили в акимате, участок использовался при строительстве подъездных дорог для добычи песка и других строительных материалов. Власти также сообщили, что действующий полигон расположен вдали от побережья и продолжает использоваться для вывоза отходов.

По информации районных властей, в дальнейшем котлован планируют засыпать и благоустроить территорию.

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这篇帖子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адыл Бейсенбаев (@taldykorganec_kolesa) 分享的帖子

Самое читаемое

Наверх