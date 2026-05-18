Котлован у побережья Алаколя вызвал споры в соцсетях
В комментариях под вирусным видео казахстанцы потребовали разъяснений от местных властей.
В социальных сетях распространилось видео с большим котлованом возле побережья озера Алаколь в районе села Акши области Жетысу. Автор ролика заявила, что на этом месте якобы планируют организовать мусорный полигон.
На кадрах видно глубокий котлован и несколько куч бытового мусора. Публикация вызвала волну возмущения среди пользователей, которые выразили опасения за экологическое состояние популярной туристической зоны.
В комментариях казахстанцы потребовали разъяснений от местных властей и выразили обеспокоенность возможным появлением свалки рядом с базами отдыха и берегом озера.
В акимате Алакольского района информацию о строительстве нового полигона ТБО опровергли. По словам руководителя районного отдела ЖКХ Еркебулана Турганова, котлован не предназначен для размещения мусора.
Как пояснили в акимате, участок использовался при строительстве подъездных дорог для добычи песка и других строительных материалов. Власти также сообщили, что действующий полигон расположен вдали от побережья и продолжает использоваться для вывоза отходов.
По информации районных властей, в дальнейшем котлован планируют засыпать и благоустроить территорию.
