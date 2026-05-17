От Астаны до Сингапура: как столичный LRT выглядит на фоне мировых систем

Легкорельсовый транспорт (LRT) давно стал символом современных мегаполисов, где делают ставку на экологичность, скорость и удобство передвижения. Сегодня Астана делает серьезный шаг в этом направлении: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой диспетчерской службы столичного LRT, запуск которого называют одним из крупнейших транспортных проектов страны последних лет. На фоне мирового опыта новая система в Астане выглядит уже не экспериментом, а частью глобального тренда развития умного общественного транспорта. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Астанинский LRT: что известно о проекте

Согласно представленным данным, линия LRT в Астане протянется на 22,4 километра. На маршруте разместятся 18 станций, а пассажиров будут перевозить 15 поездов, еще четыре состава останутся в резерве. Каждый поезд сможет вместить более 600 человек.

Особенностью столичного проекта станет высокий уровень автоматизации. Поезда будут курсировать в беспилотном режиме: процессы разгона, торможения, открытия дверей и реагирования на нештатные ситуации полностью автоматизированы. При этом предусмотрена возможность ручного управления и постоянной связи с диспетчерским центром.

Средняя скорость движения составит 50–60 км/ч, а полный путь по маршруту пассажиры смогут преодолевать примерно за 40 минут. Интервал движения поездов заявлен на уровне 5–6 минут, что соответствует современным стандартам городского транспорта.

Параллельно власти уже рассматривают вторую очередь проекта. Планируется строительство новых линий в направлении вокзала «Астана-1», жилого массива «Жағалау» и города Косшы. Общая протяженность новых участков составит 26,5 километра с 20 станциями.

Чем LRT отличается от метро и трамвая

Легкорельсовый транспорт считается промежуточным вариантом между классическим метро и современным трамваем. Он дешевле в строительстве, чем подземка, но при этом способен перевозить большие потоки пассажиров быстрее обычного наземного транспорта.

Во многих странах LRT строят именно как альтернативу дорогостоящему метро. Такие системы часто располагаются на эстакадах или выделенных линиях, не пересекаются с автомобильным движением и позволяют значительно разгрузить городские дороги.

Для Астаны это особенно актуально: столица продолжает быстро расти, а вместе с этим увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру.

Дубай: один из самых технологичных примеров

Наиболее часто астанинский проект сравнивают с транспортной системой Дубая. И это неудивительно — дубайское метро и легкорельсовые линии также работают в полностью автоматическом режиме без машинистов.

Главная особенность дубайской модели — ставка на интеграцию разных видов транспорта. Метро, трамваи, автобусы и монорельс работают как единая система, позволяя пассажирам быстро пересаживаться между маршрутами.

Астанинский LRT тоже строится как часть общей транспортной сети города. Создание Единого диспетчерского центра показывает, что власти делают акцент не только на самой линии, но и на централизованном управлении общественным транспортом.

Однако по масштабам дубайская система пока значительно превосходит казахстанскую. Там транспортная сеть развивалась поэтапно на протяжении многих лет и охватывает огромные районы мегаполиса.

Сингапур: пример точности и дисциплины

Еще одним мировым ориентиром считается Сингапур. Здесь легкорельсовые линии используются как дополнение к метро и связывают жилые районы с основными транспортными узлами.

Сингапурская модель известна высокой точностью расписания, автоматизацией и минимальными задержками движения. Важную роль играет интеллектуальное управление потоками пассажиров и постоянный мониторинг всей системы в режиме реального времени.

Астанинский проект во многом движется в том же направлении. Наличие специализированной диспетчерской службы и автоматизированных процессов говорит о стремлении внедрить элементы «умного транспорта», которые давно используются в крупнейших азиатских городах.

Китай: опыт, который использует Казахстан

Особое значение имеет участие китайских компаний в реализации проекта. Именно Китай сегодня считается одним из мировых лидеров по строительству скоростного и легкорельсового транспорта.

За последние два десятилетия китайские города построили десятки современных LRT-систем, многие из которых работают с высокой степенью автоматизации. Китайский опыт особенно ценится за скорость строительства, масштаб инфраструктурных решений и внедрение цифровых технологий.

Во время посещения объекта Президент Казахстана отдельно пожелал успехов представителям китайской компании, CTS Transportation и Astana LRT, участвующим в строительстве линии.

Европейские модели: ставка на экологию

В Европе легкорельсовый транспорт чаще всего рассматривается как экологичная альтернатива автомобилям. В Париже, Вене, Берлине и Амстердаме LRT помогает снижать количество машин на дорогах и уменьшать нагрузку на центр города.

Главный акцент европейских систем — удобство для жителей: короткие интервалы движения, доступность станций, интеграция с велосипедной инфраструктурой и пешеходными зонами.

Для Астаны экологический фактор также становится важным. С учетом роста населения и расширения города развитие электрического общественного транспорта может снизить нагрузку на дорожную сеть и улучшить городскую мобильность.

В чем главная особенность астанинского проекта

Если сравнивать столичный LRT с мировыми аналогами, то его ключевой особенностью становится сочетание нескольких современных подходов одновременно:

* высокая автоматизация движения;

* беспилотное управление;

* единый диспетчерский центр;

* интеграция с городской транспортной системой;

* перспектива масштабного расширения сети.

При этом проект изначально строится с расчетом на дальнейший рост города. Вторая очередь показывает, что власти рассматривают LRT не как отдельную линию, а как основу будущего транспортного каркаса столицы.

Сможет ли LRT изменить транспорт Астаны

Мировой опыт показывает: легкорельсовый транспорт действительно способен менять структуру городов. После запуска подобных систем сокращается нагрузка на дороги, появляются новые деловые и жилые зоны, а жители начинают чаще пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей.

Для Астаны запуск LRT станет не просто появлением нового вида транспорта, а проверкой того, насколько столица готова к переходу на современные стандарты городской мобильности.

Если проект заработает стабильно, с минимальными интервалами и удобной пересадочной системой, он может стать одним из самых заметных инфраструктурных изменений столицы за последние годы — и приблизить Астану к тем моделям общественного транспорта, которые уже давно работают в крупнейших мегаполисах мира.