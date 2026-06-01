Кремль снова заговорил о Стамбуле: Путин обозначил условия переговоров

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы вернуться к мирным переговорам с Украиной на основе договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле весной 2022 года. По его словам, Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на базе документов, которые были согласованы и парафированы украинской делегацией во время переговоров в Турции.

Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, — сказал Путин.

При этом он отметил, что переговорный процесс должен учитывать не только прежние наработки, но и нынешнюю ситуацию. В числе ориентиров российский лидер назвал «реалии на земле», предложения, обсуждавшиеся в Анкоридже, а также принципы, озвученные им ранее в выступлении перед российскими дипломатами. Стамбульские договоренности были подготовлены в марте 2022 года. Согласно опубликованным позднее выдержкам, Украина должна была взять на себя обязательство отказаться от вступления в НАТО и ограничить численность вооруженных сил. Вопрос территорий предполагалось вынести на отдельные переговоры между лидерами двух стран.

Переговоры были прерваны в конце марта 2022 года. Москва объясняет это влиянием западных стран, пообещавших Киеву дальнейшую военную поддержку. Украинская сторона среди причин называла сообщения о преступлениях российских военных в Киевской области, которые стали известны в тот период. Примечательно, что еще в марте 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что стамбульские договоренности уже не отражают нынешнюю ситуацию, поскольку «реальность вся изменилась».