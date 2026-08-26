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Крупный пожар тушат в Костанае: над городом поднялся густой дым

26 Августа 2026, 15:03
АВТОР
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кадр из видео очевидцев 26 Августа 2026, 15:03
26 Августа 2026, 15:03
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Фото: кадр из видео очевидцев

В Костанае произошел пожар в районе проспекта Аль-Фараби. По предварительной информации, возгорание началось на автомобильной стоянке, после чего огонь частично перекинулся на расположенное рядом офисное здание HAYT OFFICE.

Пожар произошел по адресу проспект Аль-Фараби, 115/1. На кадрах с места происшествия видны густой дым и открытое пламя.

По словам очевидцев, на стоянке загорелись два автомобиля. Впоследствии огонь распространился на один из корпусов офисного здания. Дым идет со стороны внутреннего двора.

 
 
 
 
 
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Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Людей из здания вывели на улицу. На месте работают пожарные подразделения.

Движение в районе пожара перекрыли

Из-за происшествия полиция ограничила движение на проспекте Аль-Фараби до улицы Чехова в районе нового аквапарка.

По информации пресс-службы Управления здравоохранения, на данный момент за медицинской помощью никто не обращался.

Информация о площади и причинах возгорания пока не сообщается. Ожидается официальный комментарий ДЧС региона.

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