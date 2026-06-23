Крым после налета дронов: пожары, перебои со светом и отмена мероприятий

После ночной атаки беспилотников на Крым и соседние территории появились сообщения о пожарах, повреждении объектов инфраструктуры и перебоях с электроснабжением. По данным мониторинговых каналов «Крымский ветер» и Supernova+, в ночь на 23 июня повреждения получили резервуар ТЭЦ и железнодорожная станция в Керчи, электроподстанция в Советском районе Крыма, а также порт «Кавказ» в Краснодарском крае.

Также сообщается о пожарах на Арабатской стрелке в местах дислокации российских военных. По информации источников, часть аннексированного Россией полуострова осталась без электроснабжения. На фоне продолжающихся атак назначенные Россией власти Крыма объявили об отмене всех спортивных мероприятий и тренировок до 1 сентября. Ранее сообщалось и об отмене смен в детских летних лагерях.

В последние месяцы украинские силы значительно активизировали удары по военной и энергетической инфраструктуре Крыма. Кроме того, с 21 июня на всех автозаправочных станциях полуострова прекращена продажа топлива населению. Официального подтверждения всех заявленных повреждений от российских властей на момент публикации не поступало.