В Казахстане упростили порядок получения пенсионных выплат. Теперь часть накоплений будет выплачиваться автоматически, без подачи заявления, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

С марта 2026 года Единый накопительный пенсионный фонд внедрил проактивный формат выплат за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Это означает, что при достижении пенсионного возраста гражданам больше не нужно отдельно обращаться за этими выплатами - они будут назначаться автоматически.

Если у человека есть накопления за счёт добровольных взносов, они начнут выплачиваться вместе с основной пенсией.

В каких случаях выплаты назначаются автоматически?

Выплаты за счёт ДПВ автоматически оформляются в следующих случаях:

при назначении пенсии, выплачиваемой из государственного бюджета;

при оформлении выплат за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и/или обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

То есть при оформлении основной пенсии накопления, сформированные за счёт добровольных взносов, также учитываются и выплачиваются автоматически.

Как осуществляется выплата?

По данным ЕНПФ, порядок выплаты зависит от суммы накоплений:

если сумма накоплений не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии, средства выплачиваются единовременно;

если сумма превышает этот порог, выплаты осуществляются ежемесячно вместе с пенсией за счёт обязательных взносов до полного исчерпания накоплений.

В 2026 году предельная сумма для единовременной выплаты составляет 828 588 тенге.

Можно ли изменить порядок выплат?

Да. При необходимости получатель имеет право обратиться в ЕНПФ для изменения порядка выплат.

Кого касается данный порядок?

Проактивный формат выплат применяется к гражданам:

достигшим пенсионного возраста;

не обращавшимся ранее за выплатами за счёт ДПВ.

В том числе:

граждане, достигшие 50 лет;

лица с инвалидностью.

Кто может оформить выплаты самостоятельно?

Граждане, достигшие 50 лет, а также лица с инвалидностью могут самостоятельно оформить выплаты за счёт ДПВ. Для этого необходимо обратиться:

в личный кабинет на сайте enpf.kz;

в мобильное приложение ЕНПФ;

либо в отделения фонда.

Зачем введён новый порядок?

Данное изменение направлено: