Кто должен был следить за состоянием дома: специалист жилинспекции ответил в суде по делу Мырзуан

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан заслушали Ербола Ахметова – руководителя технического отдела управления жилья и жилищной инспекции города. На стадии следствия его допрашивали в качестве свидетеля, однако суд решил заслушать Ахметова в качестве специалиста, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе допроса Ахметова спросили, обращались ли представители кондоминиума в жилищную инспекцию по поводу технического состояния дома до происшествия 2025 года.

«Таких обращений не было», – ответил специалист.

Отдельно стороны остановились на техническом обследовании здания, проведенном в 2017 году. По словам Ахметова, износ дома тогда оценивался примерно в 31%, а его техническое состояние соответствовало категории «удовлетворительное». По итогам обследования были выданы рекомендации.

В суде также выясняли, кто должен был контролировать их исполнение.

«Прежде всего, это председатель ОСИ и объединение собственников имущества. Это носит рекомендательный характер – для того, чтобы жители или председатель ОСИ знали о проблемах дома», – пояснил Ахметов.

При этом участники процесса уточнили, кто должен был ознакомить собственников квартир с результатами обследования и обязана ли была жилищная инспекция самостоятельно уведомить жителей.

По словам специалиста, после проведения технического обследования жители либо председатель органа управления домом могут обращаться в управление, чтобы получить информацию о его результатах и необходимых дальнейших мерах.

Ахметов также рассказал суду о механизме отбора домов для технического обследования. По его словам, первоначально районные акиматы проводят визуальный осмотр зданий, после чего передают жилищной инспекции информацию о домах, состояние которых требует более детального изучения.

«Акиматы районов проводят визуальный осмотр. После этого предоставляют нам дома, по которым необходимо провести техническое обследование, – те, которые находятся в наиболее плачевном состоянии», – сообщил специалист.

Суд сосредоточился на том, как после обследования 2017 года должны были исполняться выданные рекомендации и распределялась ответственность за дальнейший контроль технического состояния дома.

Судебное разбирательство продолжается.