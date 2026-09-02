Кто должен был следить за состоянием дома: специалист жилинспекции ответил в суде по делу Мырзуан
Специалист управления жилья и жилищной инспекции Астаны рассказал в суде о техническом обследовании здания 2017 года и о том, кто должен был следить за выполнением рекомендаций.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан заслушали Ербола Ахметова – руководителя технического отдела управления жилья и жилищной инспекции города. На стадии следствия его допрашивали в качестве свидетеля, однако суд решил заслушать Ахметова в качестве специалиста, передает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе допроса Ахметова спросили, обращались ли представители кондоминиума в жилищную инспекцию по поводу технического состояния дома до происшествия 2025 года.
«Таких обращений не было», – ответил специалист.
Отдельно стороны остановились на техническом обследовании здания, проведенном в 2017 году. По словам Ахметова, износ дома тогда оценивался примерно в 31%, а его техническое состояние соответствовало категории «удовлетворительное». По итогам обследования были выданы рекомендации.
В суде также выясняли, кто должен был контролировать их исполнение.
«Прежде всего, это председатель ОСИ и объединение собственников имущества. Это носит рекомендательный характер – для того, чтобы жители или председатель ОСИ знали о проблемах дома», – пояснил Ахметов.
При этом участники процесса уточнили, кто должен был ознакомить собственников квартир с результатами обследования и обязана ли была жилищная инспекция самостоятельно уведомить жителей.
По словам специалиста, после проведения технического обследования жители либо председатель органа управления домом могут обращаться в управление, чтобы получить информацию о его результатах и необходимых дальнейших мерах.
Ахметов также рассказал суду о механизме отбора домов для технического обследования. По его словам, первоначально районные акиматы проводят визуальный осмотр зданий, после чего передают жилищной инспекции информацию о домах, состояние которых требует более детального изучения.
«Акиматы районов проводят визуальный осмотр. После этого предоставляют нам дома, по которым необходимо провести техническое обследование, – те, которые находятся в наиболее плачевном состоянии», – сообщил специалист.
Суд сосредоточился на том, как после обследования 2017 года должны были исполняться выданные рекомендации и распределялась ответственность за дальнейший контроль технического состояния дома.
Судебное разбирательство продолжается.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 сентября
- Вокзал станции Түрксиб с почти вековой историей открыли после обновления
- Сколько составят минимальная зарплата, пенсия и МРП в 2027 году
- Заморозки, дождь со снегом и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 2 сентября
- Прокуратура защитила права 3,4 тыс. предпринимателей в Семее