Кто отвечает за ошибки ИИ: эксперт из Азербайджана о будущем журналистики
14 Октября 2026, 14:38
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14 Октября 2026, 14:3814 Октября 2026, 14:38
144Фото: BAQ.KZ
В рамках международного медиафорума Astana Media Week 2026 корреспондент BAQ.KZ побеседовала с программным директором государственного телевидения Азербайджана Эмином Гусейновым о будущем журналистики в эпоху искусственного интеллекта.
В интервью эксперт рассказал о цифровой трансформации медиасферы, развитии современных технологий на телевидении и опыте Азербайджана. Особое внимание уделили вопросам доверия к информации, ответственному использованию искусственного интеллекта и роли журналиста в условиях стремительного технологического развития.
Как ИИ меняет работу редакций, какие возможности открывает перед журналистами и где проходят границы ответственности за созданный с его помощью контент — смотрите в интервью BAQ.KZ.
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