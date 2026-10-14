Кто отвечает за ошибки ИИ: эксперт из Азербайджана о будущем журналистики

В рамках международного медиафорума Astana Media Week 2026 корреспондент BAQ.KZ побеседовала с программным директором государственного телевидения Азербайджана Эмином Гусейновым о будущем журналистики в эпоху искусственного интеллекта.

В интервью эксперт рассказал о цифровой трансформации медиасферы, развитии современных технологий на телевидении и опыте Азербайджана. Особое внимание уделили вопросам доверия к информации, ответственному использованию искусственного интеллекта и роли журналиста в условиях стремительного технологического развития.

Как ИИ меняет работу редакций, какие возможности открывает перед журналистами и где проходят границы ответственности за созданный с его помощью контент — смотрите в интервью BAQ.KZ.