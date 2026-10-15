Кто платит ипотеку после смерти заемщика, разъяснили в АРРФР
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После смерти заемщика ипотека не списывается, платить по ней будут наследники. Но не больше, чем стоит доставшееся им имущество, разъяснили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Так устроено наследство по Гражданскому кодексу. Человек получает не только имущество умершего, но и его долги, поэтому вместе с ипотечным жильем наследник принимает и обязательства перед банком.
Если наследников несколько, банк может потребовать деньги с любого из них. Каждый при этом отвечает только в пределах стоимости своей доли.
Жилье остается в залоге у банка, пока долг не погасят полностью.
Если в договоре есть созаемщики, их обязательства сохраняются в том объеме, который в нем указан. Поручительство и гарантия прекращаются вместе с самим долгом, если закон или договор не предусматривает иное.
Что с платежами после смерти заемщика
На оформление наследства по общему правилу дается полгода. Все это время банк должен рассмотреть вопрос о том, чтобы приостановить начисление вознаграждения, штрафов и пени за просрочку, пока не станет понятно, кто наследники.
После вступления в наследство кредит выплачивают дальше по прежнему договору и графику.
Сама по себе смерть заемщика не дает банку права требовать вернуть всю сумму досрочно. Такое требование возможно только в случаях, которые прописаны в законе и договоре займа.
Бывает, что наследники приняли наследство, но не спешат оформлять жилье на себя. Тогда банк вправе добиться такой регистрации в принудительном порядке.
Если наследников нет
Когда наследников нет или все они отказались от наследства, имущество признают выморочным и передают в коммунальную собственность. Долг перед банком при этом не исчезает, и кредитор может предъявить свои требования в порядке, установленном законом.
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