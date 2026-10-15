Кто платит ипотеку после смерти заемщика, разъяснили в АРРФР

После смерти заемщика ипотека не списывается, платить по ней будут наследники. Но не больше, чем стоит доставшееся им имущество, разъяснили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Так устроено наследство по Гражданскому кодексу. Человек получает не только имущество умершего, но и его долги, поэтому вместе с ипотечным жильем наследник принимает и обязательства перед банком.

Если наследников несколько, банк может потребовать деньги с любого из них. Каждый при этом отвечает только в пределах стоимости своей доли.

Жилье остается в залоге у банка, пока долг не погасят полностью.

Если в договоре есть созаемщики, их обязательства сохраняются в том объеме, который в нем указан. Поручительство и гарантия прекращаются вместе с самим долгом, если закон или договор не предусматривает иное.

Что с платежами после смерти заемщика

На оформление наследства по общему правилу дается полгода. Все это время банк должен рассмотреть вопрос о том, чтобы приостановить начисление вознаграждения, штрафов и пени за просрочку, пока не станет понятно, кто наследники.

После вступления в наследство кредит выплачивают дальше по прежнему договору и графику.

Сама по себе смерть заемщика не дает банку права требовать вернуть всю сумму досрочно. Такое требование возможно только в случаях, которые прописаны в законе и договоре займа.

Бывает, что наследники приняли наследство, но не спешат оформлять жилье на себя. Тогда банк вправе добиться такой регистрации в принудительном порядке.

Если наследников нет

Когда наследников нет или все они отказались от наследства, имущество признают выморочным и передают в коммунальную собственность. Долг перед банком при этом не исчезает, и кредитор может предъявить свои требования в порядке, установленном законом.