Кто стал лучшим журналистом года: итоги премий «Тұмар» и «Үркер»

В Астане объявили победителей национальных премий «Тұмар» и «Үркер» за 2026 год. Впервые церемония прошла под единым брендом Qazaqstan Media Awards в рамках Astana Media Week 2026. В этом году на конкурс по 12 номинациям поступили заявки более чем от 600 журналистов. Участники представили работы в сфере телевидения, печатной прессы, радио и интернет-журналистики.

Впервые среди номинаций появилась категория «Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта». Победителей определило независимое жюри, в состав которого вошли журналисты, представители медиаиндустрии и отраслевые эксперты. Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, выступая на церемонии, отметил, что профессиональная журналистика останется востребованной, несмотря на развитие технологий и искусственного интеллекта.

Уверен, что и в дальнейшем государственная политика в отношении медиасферы останется неизменной, — подчеркнул министр.

Победители премии «Тұмар – 2026»:

Лучший телеведущий — Вероника Вишневская, Первый канал «Евразия».

Лучший документальный проект — 24KZ, «4739».

Лучший телевизионный материал — Qazaqstan, «Қарқынды құрылыс».

Лучший социальный проект — Jibek Joly, «Правда в деталях».

Лучший телесериал — Астана TV, «Ауыл бапкері».

Лучшая информационно-аналитическая программа — 7-й канал, «Новости».

Победители премии «Үркер – 2026»:

Лучший журналист года — Жанар Сердалина.

Лучший радиопроект — Қазақ радиосы, программа «Ойтұма».

Лучший проект в сфере искусственного интеллекта — Altainews Media Centre, «AI-ЖАН».

Лучший медиапроект — Tengrinews, Tengri TV.

Лучший материал года — Мирамгүл Рахатқызы, газета «Ақтөбе», «Жасанды интеллект: адамзат жаңа дәуірге аяқ басты».

Лучший аналитический материал — Лаура Тусупбекова, газета «Казахстанская правда», «Моя ДНК — наше богатство».

Также в рамках Qazaqstan Media Awards – 2026 вручили специальные призы. Телерадиокомплекс Президента и Informburo отметили в связи с 30-летием. Национальные премии «Тұмар» и «Үркер» учреждены в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации. «Тұмар» отмечает достижения отечественного телевидения, а «Үркер» — печатной, радио- и интернет-журналистики.