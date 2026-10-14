КТЖ нарастило экспорт зерна в Центральную Азию на 33%

Казахстан увеличил объёмы перевозки зерна в страны Центральной Азии. За январь–сентябрь 2026 года КТЖ доставило в регион 5,5 млн тонн зерна — на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объём поставок пришёлся на Узбекистан, куда отправлено 4,1 млн тонн зерна. Это на 44% больше прошлогоднего показателя.

В сентябре по сети КТЖ перевезли рекордные 1,5 млн тонн зерна, из которых 701 тыс. тонн направили в страны Центральной Азии. За первые 10 дней октября в регион отправлено 225 тыс. тонн, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В Узбекистан поставлено 171 тыс. тонн.

Для увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры КТЖ обеспечило пропуск до 40 поездов в сутки через станцию Сарыагаш, модернизировало сортировочную систему станции Арысь и организовало формирование прямых поездов по 14 направлениям в Центральную Азию.

Кроме того, узбекской стороне предоставили в аренду 500 крытых вагонов для ускорения вывоза грузов и высвобождения грузовых фронтов Ташкентского железнодорожного узла.

12–13 октября рабочая группа КТЖ провела в Узбекистане встречи с представителями железнодорожной компании АО «Узбекистон темир йуллари», Министерства транспорта, таможенных органов и грузополучателей. Стороны обсудили меры по обеспечению своевременного приёма и выгрузки зерна.

Также в КТЖ состоялось расширенное заседание оперативного зернового штаба с участием грузоотправителей и представителей государственных органов. По итогам встречи согласованы дальнейшие меры по организации перевозок.