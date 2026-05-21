Куата Хамитова оштрафовали после видео из Атырау

В Атырау приезд бойца смешанных единоборств Куат Хамитов обернулся разбирательством полиции после видео, распространившегося в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

23 мая в городе пройдет турнир Batyr Fighting Championship. Главным событием вечера станет поединок Куата Хамитова, известного по прозвищу "Найман", против иранского бойца Али Хейбати.

В Instagram появились кадры встречи спортсмена в Атырау. На видео девушка приветствует бойца, высунувшись из окна автомобиля во время движения. Кроме того, видно, что сам Хамитов, находившийся за рулем Mustang, ехал без пристегнутого ремня безопасности.

Видео быстро распространилось в соцсетях и привлекло внимание полиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КУДА СХОДИТЬ В АТЫРАУ? АФИША (@afishi_atyrau)

Что сообщили в полиции

В Департамент полиции Атырауской области сообщили, что по факту публикации была проведена проверка.

По данным ведомства, установлено, что 24-летний и 22-летний пассажиры автомобиля Toyota Camry во время движения не были пристегнуты ремнями безопасности и высовывались из салона автомобиля.

За эти нарушения их привлекли к административной ответственности. Также протокол составили в отношении 20-летнего водителя Toyota Camry, допустившего подобные действия пассажиров.

Отдельно к ответственности привлекли и 38-летнего водителя автомобиля Mustang.

"Также 38-летний водитель автомобиля Mustang привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности", - сообщили в пресс-службе полиции.

В полиции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения остается обязательным для всех участников движения независимо от статуса и известности.