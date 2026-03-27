Высшая аудиторская палата Казахстана подвела итоги госаудита в Костанайской области - выявлены финансовые нарушения на десятки миллиардов тенге, передает BAQ.kz.

По данным аудиторов, несмотря на рост валового регионального продукта, социально-экономическое развитие региона остается нестабильным. В работе исполнительных органов выявлены системные проблемы в управлении и планировании.

Доходы местного бюджета за 2020 - 2024 годы выросли на 75%, однако доля собственных доходов увеличилась лишь с 29% до 36,1%. При этом установлено, что при исполнении бюджета привлекались заимствования в объеме 30 млрд тенге, несмотря на наличие 19 млрд тенге неиспользованных средств. Это указывает на несогласованность бюджетной политики.

Инвестиции и срыв проектов

Слабой остается динамика привлечения инвестиций. Из восьми запланированных проектов общей стоимостью 188 млрд тенге в 2025 году не были введены в эксплуатацию шесть. Кроме того, при реализации Программы развития области ежегодно исключались десятки проектов - от 12 до 164.

Господдержка бизнеса

Несмотря на предоставление государственной поддержки 352 субъектам бизнеса на сумму 11 млрд тенге, 179 из них прекратили деятельность, а еще 168 не выполнили обязательства по созданию рабочих мест. Аудиторы также зафиксировали признаки скрытого субсидирования финансово устойчивого частного бизнеса.

Инфраструктура и дороги

В ходе проверки инфраструктурных проектов выявлены системные нарушения, связанные с некачественной проектно-сметной документацией. В ряде случаев объекты либо не могут быть введены в эксплуатацию, либо требуют корректировок уже в процессе строительства.

Отдельные проблемы выявлены в дорожной сфере. При осмотре 12 объектов зафиксированы дефекты, включая просадки и разрушение асфальтобетонного покрытия, в том числе на участках, где ранее уже проводились работы.

Сельское хозяйство

В агропромышленном комплексе, несмотря на ежегодную господдержку, наблюдается нестабильность. Снижается валовый выпуск продукции, сокращается поголовье животных и растет число ликвидированных сельхозпредприятий.

Нарушения в закупках и медицине

В сфере госзакупок установлены нарушения на сумму 12 млрд тенге. Речь идет о допуске участников, не соответствующих требованиям, применении закрытых процедур без достаточных оснований и закупках из одного источника под предлогом чрезвычайных ситуаций.

Также выявлены завышения стоимости медицинского оборудования примерно на 200 млн тенге. При этом отдельные позиции фактически закупались в 18-46 раз дешевле, чем было заложено в документации.

Итоги аудита

В целом по итогам аудита финансовые нарушения составили 51 млрд тенге, а объем неэффективного планирования и использования бюджетных средств достиг 50 млрд тенге.

Материалы по 52 фактам переданы для возбуждения административных производств