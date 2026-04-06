На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги иностранными валютами, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 466,33 тенге, снизившись еще на 4,07 тенге.

Это минимальный уровень с июня 2024 года, когда доллар опускался до 466 тенге. При этом официальный курс Национального банка на 6 апреля составляет 470,46 тенге за доллар.

Напомним, что в начале эскалации конфликта на Ближнем Востоке, курс национальной валюты укрепился с примерно 498 до 481 тенге за доллар. Основной причиной стало подорожание нефти.

По словам экономистов, рост цен на нефть увеличивает экспортную выручку Казахстана, что приводит к росту предложения иностранной валюты на внутреннем рынке и, соответственно, укреплению тенге. Это особенно важно, учитывая, что около 50% казахстанского экспорта приходится на нефть и нефтепродукты.