Курс доллара на KASE упал еще на 4 тенге
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги иностранными валютами, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 466,33 тенге, снизившись еще на 4,07 тенге.
Это минимальный уровень с июня 2024 года, когда доллар опускался до 466 тенге. При этом официальный курс Национального банка на 6 апреля составляет 470,46 тенге за доллар.
Напомним, что в начале эскалации конфликта на Ближнем Востоке, курс национальной валюты укрепился с примерно 498 до 481 тенге за доллар. Основной причиной стало подорожание нефти.
По словам экономистов, рост цен на нефть увеличивает экспортную выручку Казахстана, что приводит к росту предложения иностранной валюты на внутреннем рынке и, соответственно, укреплению тенге. Это особенно важно, учитывая, что около 50% казахстанского экспорта приходится на нефть и нефтепродукты.
