Квартира, ипотека и бизнес: что можно прописать в брачном договоре

Брачный договор - важный документ, который помогает супругам заранее договориться об имуществе, семейных расходах и финансовых обязательствах.

Как в брачном договоре прописать условия раздела имущества, выплаты ипотеки и участия в бизнесе? Какие положения нельзя включать в документ и какие ошибки могут привести к спорам? Об этом BAQ.KZ рассказала юридический консультант ПЮК «Adilzanger» Жибек Хамитова.

Что можно включить в договор

Жибек Хамитова отмечает, что супруги могут определить режим собственности на уже имеющееся и будущее имущество, порядок участия в доходах, распределения семейных расходов и взаимного содержания.

Также можно установить, какое имущество получит каждый при разводе, и предусмотреть имущественные права детей, рождённых или усыновлённых в браке.

При этом договором нельзя ограничивать право супруга обращаться в суд, его правоспособность и дееспособность, свободу выбора профессии и работы. Нельзя устанавливать обязанности личного характера, определять, с кем после развода останутся дети и как родители будут с ними общаться.

Кроме того, нельзя лишать нетрудоспособного нуждающегося супруга права на содержание. Условия, нарушающие эти запреты, недействительны в силу закона, пояснила Хамитова.

О чем договориться заранее

До подготовки документа специалист рекомендует открыто обсудить финансовое положение каждого: недвижимость, накопления, бизнес, кредиты, поручительства и другие обязательства.

Важно определить, какие покупки будут общими, а какие - личными, как распределять повседневные расходы и крупные платежи. Отдельно стоит обсудить ситуацию, когда один из супругов временно перестает работать, например для ухода за детьми.

Если в приобретении жилья участвуют родители, следует заранее зафиксировать, кому и на каких условиях они предоставляют деньги. При возможном разделе имущества нужно определить порядок оценки активов, размер компенсации и сроки её выплаты.

По словам консультанта, договор должен быть понятным и исполнимым, в том числе при изменении жизненных обстоятельств.

Почему шаблон может привести к спорам

Жибек Хамитова отмечает, что одна из распространенных ошибок - использование готового шаблона без учета конкретного имущества и обязательств супругов.

Так, формулировка «квартира остается супруге» не объясняет, кто продолжит выплачивать ипотеку, положена ли второму супругу компенсация и в какие сроки необходимо переоформить недвижимость. Если квартира находится в залоге, нужно учитывать и права банка.

Другие риски связаны с неточным описанием имущества, противоречиями в условиях, отсутствием порядка оценки и выплаты компенсаций.

Хамитова подчеркнула, что нотариальное удостоверение не исключает возможности оспорить договор. Перед подписанием обоим супругам необходимо изучить документ и понять финансовые последствия его условий.

Как прописать ипотечную квартиру

Если жилье приобретено в ипотеку, по словам Жибек Хамитовой, в договоре желательно отдельно определить:

- кому принадлежит квартира и в каких долях;

- за счет каких средств внесен первоначальный взнос;

- кто и в каком порядке погашает кредит;

- как учитываются платежи одного супруга за другого;

- что произойдет с квартирой при разводе;

- как рассчитывается компенсация;

- в каком порядке жилье будет продано, если сохранить его невозможно.

При этом договоренность супругов не заменяет соглашение с банком.

«Если супруги договорились, что кредит выплачивает только один, это само по себе не освобождает второго заёмщика или созаемщика перед кредитором. Перевод долга требует согласия кредитора», - пояснила консультант.

Поэтому до согласования условий необходимо изучить кредитный и ипотечный договоры. Изменение собственника, долей или состава должников должно учитывать права банка и требования к регистрации.

Что учесть владельцам бизнеса

В отношении бизнеса важно различать долю супруга в компании и имущество самой организации. Например, супруги не могут распределить активы ТОО как свои личные вещи.

В договоре можно определить режим доли в компании, дивидендов, доходов от ее продажи, будущих вложений и компенсации второму супругу. При передаче доли необходимо учитывать устав, права других участников и корпоративные процедуры.

По кредитам и поручительствам специалист рекомендует составить отдельный перечень и согласовать внутренний порядок погашения. Однако распределение долгов между супругами не отменяет прав кредиторов.

Может ли добрачная квартира стать общей

По общему правилу имущество, приобретенное до брака, а также полученное в дар или по наследству, принадлежит соответствующему супругу.

Однако, как пояснила Хамитова, такое имущество может быть признано общей совместной собственностью, если во время брака были произведены вложения, значительно увеличившие его стоимость. Речь может идти, например, о капитальном ремонте, реконструкции или переоборудовании за счёт общих средств, имущества другого супруга либо труда любого из них.

Если супруги планируют совместно вкладываться в добрачную недвижимость, в договоре стоит определить, дают ли эти вложения право на долю или денежную компенсацию и какими документами подтверждаются расходы.

Отдельного внимания требует ситуация, когда квартира куплена до брака, но ипотека выплачивается из семейного бюджета. По словам консультанта, вопрос о праве второго супруга на долю зависит от обстоятельств и документов, поэтому порядок учёта таких платежей лучше согласовать заранее.

Когда договор могут признать недействительным

Основаниями для признания договора недействительным могут стать обман, угрозы, насилие, существенное заблуждение, неспособность понимать свои действия и другие предусмотренные законом обстоятельства.

Специальные основания - крайне неблагоприятное положение одного из супругов или нарушение имущественных прав детей.

Например, вопросы могут возникнуть, если одному супругу достаются основные активы, а другому — значительные долги без соразмерной имущественной компенсации. Однако сама по себе такая ситуация не означает автоматической недействительности договора: необходима оценка всех обстоятельств.

«Неравные доли сами по себе не делают договор незаконным. Суд оценивает условия в совокупности и обстоятельства заключения. Сожаление о подписанном договоре недостаточно для его отмены», - отметила Хамитова.

Недействительность отдельных условий также не всегда влечёт отмену всего документа.

Как оформить брачный договор

Заключить договор можно со дня подачи заявления на регистрацию брака или уже во время брака. Если документ подписан до регистрации, он начинает действовать после официального заключения брака.

Для оформления, как правило, необходимы удостоверения личности, сведения о зарегистрированном браке либо поданном заявлении. Если договор касается конкретного имущества, потребуются правоустанавливающие документы, сведения об обременениях, кредитные договоры и документы по бизнесу.

Точный перечень зависит от содержания договора. Часть информации нотариус проверяет через государственные системы.

Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Изменить или расторгнуть его по соглашению супругов также необходимо в нотариальной форме. Если условия затрагивают зарегистрированные права на недвижимость, отдельно решается вопрос государственной регистрации изменений.

Сколько стоит оформление

По данным, приведенным консультантом, в 2026 году ставка за удостоверение брачного договора частным нотариусом составляет 10 МРП. При МРП 4 325 тенге это 43 250 тенге без учёта применимых льгот.

Подготовка индивидуального проекта независимым юристом оплачивается отдельно по соглашению. Дополнительные расходы могут потребоваться на перевод, оценку имущества и регистрацию изменений прав.