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Лаборатории в Казахстане начали проходить аккредитацию дистанционно

7 Августа 2026, 17:21
АВТОР
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baq.kz 7 Августа 2026, 17:21
7 Августа 2026, 17:21
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Фото: baq.kz

Национальный центр аккредитации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции провёл 32 удалённые оценки лабораторий, органов по сертификации и инспекционных организаций.

Переход к дистанционному формату в центре называют очередным этапом цифровизации национальной системы аккредитации.

Пока механизм работает в пилотном режиме и применяется только при вторых плановых оценках. С 2027 года его планируют распространить на все плановые оценки.

Удалённый формат не обязателен. Его применяют только к тем организациям, которые соответствуют установленным критериям и располагают техническими возможностями для дистанционного взаимодействия.

По данным центра, новый механизм сокращает временные и организационные затраты для бизнеса и снижает административную нагрузку. При этом ключевые принципы аккредитации, а именно независимость, компетентность и достоверность результатов, остаются прежними.

В центре также заявляют, что цифровой формат позволяет сохранить прежний уровень объективности и качества процедур.

Для внедрения формата разработали комплект методических документов. В него вошли рабочая инструкция «Удалённая оценка», рекомендации для оценщиков и анкета обратной связи для субъектов аккредитации.

Обратную связь собирают, чтобы дорабатывать механизм с учётом практического опыта участников процесса.

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