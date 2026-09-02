Лантан, церий, неодим и иттрий: где в Казахстане обнаружили перспективные ресурсы

В Казахстане расширяют геологоразведочные работы в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в Посланиях народу. В центре внимания – повышение геологической изученности территории страны, поиск новых месторождений стратегического сырья и внедрение цифровых технологий в отрасль.

Одним из приоритетных направлений стал поиск редких и редкоземельных металлов, востребованных в высокотехнологичных производствах. Исследования завершены уже на 11 перспективных участках. Общий объем выявленных прогнозных ресурсов оценивается в 935,4 тыс. тонн.

Наиболее перспективным считается участок Куйректыколь в Карагандинской области. Геологи получили высокую прогнозную оценку содержания лантана, церия, неодима и иттрия. На площади Иргиз подсчитаны запасы категории С2 объемом 795,8 тыс. тонн.

Перспективы обнаружения редких и редкоземельных металлов также установлены на участках Кенкудук, Ржавая сопка, Миролюбовский, Бокай и Кунеой.

Что еще ищут в недрах Казахстана

Геологоразведка не ограничивается редкоземельными металлами. Поисковые работы ведутся на золото, медь, полиметаллы, литий, вольфрам и молибден.

Среди крупных объектов, перспективных на литий, называются Карагайлыактас, Ахметкино и Ахмировский. Месторождения молибдена сосредоточены в том числе в Карагандинской области.

Одновременно меняется масштаб изучения недр. В 2026 году началась реализация 20 проектов геологической съемки масштаба 1:50 000. Работы охватывают территорию общей площадью 100 тыс. квадратных километров.

При поиске новых перспективных участков специалисты применяют аэрогеофизические и геохимические методы, дистанционное зондирование Земли и современные лабораторные исследования.

За 2024–2025 годы на государственный учет поставили 54 новых месторождения. За этот период прирост ресурсов и запасов составил более 157 тонн золота, 9,4 тыс. тонн серебра и 122,7 тыс. тонн меди. Также зафиксирован прирост в 199 млн тонн нефти и 22 млрд кубометров газа.

Всего на государственном учете сегодня находится около 10 тыс. месторождений различных полезных ископаемых.

Искать новые месторождения поможет искусственный интеллект

Еще одно направление работы – перевод накопленной геологической информации в цифровой формат. На Единой платформе недропользования уже размещены 66,1 тыс. первых томов геологических отчетов, с которыми связаны 109,5 тыс. контуров изученности.

Кроме того, оцифровано более 4,8 млн единиц первичной геологической информации.

Следующим этапом станет перевод накопленных массивов в машиночитаемый формат. Это позволит применять технологии Big Data и искусственного интеллекта для обработки геологической информации.

Ожидается, что цифровые инструменты помогут быстрее анализировать большие объемы данных, выявлять перспективные территории и повышать точность прогнозов при поиске новых месторождений.