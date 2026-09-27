Лавина накрыла лагерь в Гималаях: пропали 14 граждан Непала
Поисково-спасательной операции мешает плохая погода
27 Сентября 2026, 19:05
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27 Сентября 2026, 19:0527 Сентября 2026, 19:05
202Фото: Pixabay.com
После схода лавины на лагерь в районе горы Химлунг-Химал в Гималаях пропали без вести 14 граждан Непала.
По данным Kathmandu Post, пропавшие входят в непальскую часть экспедиционной команды. Среди них — шерпы, гиды и обслуживающий персонал.
Всего в составе команды находятся 22 человека, из которых 14 числятся пропавшими без вести. Иностранных туристов среди них нет — они еще не прибыли в лагерь.
По словам организаторов походов, из-за плохих погодных условий вертолеты пока не могут добраться до вершины Химлунг-Химала, высота которой составляет 7126 метров, для проведения поисково-спасательной операции.
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