Казахстан в 2026 году сэкономил около 70 млрд теңге на закупке лекарств и медицинских изделий. Снизить расходы удалось за счет прямых контрактов с производителями, пересмотра цен, международных закупок и аукционов, передает BAQ.KZ.

Один из главных инструментов - закупки напрямую у заводов. За последние три года их объем вырос на 187%.

Только расширение прямых контрактов с казахстанскими и зарубежными производителями дало около 25 млрд теңге экономии.

С 2025 года государство запрашивает ценовые предложения непосредственно у заводов-изготовителей. Сейчас таким способом закупают более 400 наименований лекарств.

Отдельно прошли переговоры по 66 препаратам казахстанского производства. По данным Минздрава, это позволило сэкономить свыше 10 млрд теңге.

Цены на часть препаратов снизились в разы

Параллельно меняется система формирования цен на лекарства. В нее вошли единый подход к регистрации цены производителя, международное сравнение цен и механизмы, которые должны исключить необоснованные надбавки.

По итогам закупочной кампании 2026 года цены на ряд препаратов снизились в несколько раз. Экономический эффект от нового механизма ценообразования оценили примерно в 36,2 млрд теңге.

Еще одно направление - закупки через международные организации системы ООН. Казахстан приобретает препараты через ПРООН, ЮНИСЕФ и СТОП ТБ.

Увеличение таких закупок дало около 17 млрд теңге экономии. Этот механизм в том числе задействуют при закупке дорогостоящих препаратов.

Свыше 15 млрд теңге удалось сэкономить на аукционах, где поставщики конкурируют между собой по цене.

В Минздраве подчеркивают, что эти показатели относятся к разным механизмам закупок и в совокупности дали около 70 млрд теңге экономического эффекта за кампанию 2026 года.

Экономия остается в лекарственном обеспечении

Сэкономленные деньги не означают, что лекарств закупят меньше. Высвободившиеся средства направляют на дополнительные объемы препаратов и расширение лечения пациентов.

Так было и по итогам закупочной кампании 2025 года. Тогда экономия составила 70,5 млрд теңге.

Эти средства направили на дополнительное лекарственное обеспечение. За счет экономии в перечень бесплатных препаратов включили семь новых лекарственных средств для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний.