Ливни парализовали Стамбул: тысячи обращений и двое погибших

Стамбул столкнулся с последствиями мощных ливней. За один день в городе выпало до 242 миллиметров осадков, что привело к затоплению жилых домов, автомобилей и предприятий. В результате происшествий погибли два человека.

По данным телеканала NTV, количество осадков стало одним из самых высоких с 1985 года. Сильные дожди вызвали затопления, оползни и перебои с электричеством.

С 06:00 до 20:00 14 октября экстренные службы AFAD и служба вызова 112 получили 2518 сообщений о происшествиях. Из них 1277 касались затоплений, 15 – оползней, а в 47 случаях сообщалось о людях, оказавшихся в ловушке. Также поступили сообщения о поваленных деревьях и сорванных крышах.

Фото: DHA

По информации СМИ, в результате непогоды затопило сотни домов, множество предприятий и десятки автомобилей.

Жертвами ливней стали два человека. 14-летний подросток погиб от удара электрическим током после того, как наступил в лужу в парке.

Ещё один погибший – 34-летний мужчина. Он поскользнулся при переходе дороги и ударился головой о тротуар. Позже мужчина скончался в больнице.

Из-за сложных погодных условий власти приняли решение приостановить очные занятия 15 октября на один день во всех государственных и частных образовательных учреждениях шести провинций: Стамбуле, Коджаэли, Сакарье, Ялове, Дюздже и Зонгулдаке.