Людям с инвалидностью упростили выбор санатория через онлайн-портал
76 тысяч казахстанцев уже получили санаторно-курортное лечение.
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Лица с инвалидностью в Казахстане могут самостоятельно выбрать санаторно-курортную организацию через Портал социальных услуг.
По данным Министерства труда и социальной защиты, лечение предоставляется в рамках государственной социальной поддержки и оплачивается за счет средств бюджета.
Кто имеет право
Санаторно-курортное лечение назначается с учетом медицинских показаний. Соответствующая мера должна быть включена в индивидуальную программу абилитации и реабилитации.
После этого человек может самостоятельно выбрать подходящую санаторно-курортную организацию через Портал социальных услуг.
Как выбрать санаторий
На портале доступны сведения об организациях и условиях предоставления услуг. Получатель может ознакомиться с вариантами и выбрать санаторий с учетом своих потребностей и предпочтений.
Сколько оплачивает государство
Лечение финансируется государством в пределах гарантированной суммы.
Если стоимость выбранной услуги не превышает установленный размер, санаторно-курортное лечение предоставляется бесплатно. При выборе более дорогого варианта человек может самостоятельно доплатить разницу.
Какими должны быть санатории
Организации, представленные на Портале социальных услуг, должны соответствовать установленным требованиям, в том числе обеспечивать доступную среду для лиц с инвалидностью.
В санаториях должны быть созданы условия для беспрепятственного передвижения и получения услуг. В частности, предусмотрены пандусы, адаптированные помещения и санитарные комнаты.
В зависимости от медицинских показаний отдыхающим могут предоставляться физиотерапевтические и бальнеологические процедуры, лечебная физкультура и другие восстановительные мероприятия.
Сколько человек уже получили лечение
По состоянию на 1 августа 2026 года санаторно-курортное лечение получили 76 876 лиц с инвалидностью.
При этом общая заявленная потребность на 2026 год составляет 147 809 человек. Предоставление услуги продолжается в течение всего года по мере организации санаторных заездов.
Как отмечают в ведомстве, возможность самостоятельного выбора санатория должна сделать получение услуги более удобным и позволить учитывать индивидуальные потребности граждан.
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