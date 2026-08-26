Лица с инвалидностью в Казахстане могут самостоятельно выбрать санаторно-курортную организацию через Портал социальных услуг.

По данным Министерства труда и социальной защиты, лечение предоставляется в рамках государственной социальной поддержки и оплачивается за счет средств бюджета.

Кто имеет право

Санаторно-курортное лечение назначается с учетом медицинских показаний. Соответствующая мера должна быть включена в индивидуальную программу абилитации и реабилитации.

После этого человек может самостоятельно выбрать подходящую санаторно-курортную организацию через Портал социальных услуг.

Как выбрать санаторий

На портале доступны сведения об организациях и условиях предоставления услуг. Получатель может ознакомиться с вариантами и выбрать санаторий с учетом своих потребностей и предпочтений.

Сколько оплачивает государство

Лечение финансируется государством в пределах гарантированной суммы.

Если стоимость выбранной услуги не превышает установленный размер, санаторно-курортное лечение предоставляется бесплатно. При выборе более дорогого варианта человек может самостоятельно доплатить разницу.

Какими должны быть санатории

Организации, представленные на Портале социальных услуг, должны соответствовать установленным требованиям, в том числе обеспечивать доступную среду для лиц с инвалидностью.

В санаториях должны быть созданы условия для беспрепятственного передвижения и получения услуг. В частности, предусмотрены пандусы, адаптированные помещения и санитарные комнаты.

В зависимости от медицинских показаний отдыхающим могут предоставляться физиотерапевтические и бальнеологические процедуры, лечебная физкультура и другие восстановительные мероприятия.

Сколько человек уже получили лечение

По состоянию на 1 августа 2026 года санаторно-курортное лечение получили 76 876 лиц с инвалидностью.

При этом общая заявленная потребность на 2026 год составляет 147 809 человек. Предоставление услуги продолжается в течение всего года по мере организации санаторных заездов.

Как отмечают в ведомстве, возможность самостоятельного выбора санатория должна сделать получение услуги более удобным и позволить учитывать индивидуальные потребности граждан.