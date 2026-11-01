Марат Байкамуров завоевал бронзу турнира Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби

Дзюдоист Марат Байкамуров стал бронзовым призером международного турнира серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.

Байкамуров выступал в весовой категории до 100 килограммов. В поединке за третье место он встретился с представителем России Адамом Сангариевым и одержал победу.

Таким образом, казахстанец завоевал бронзовую медаль соревнований.

Для сборной Казахстана эта награда стала второй бронзой на нынешнем турнире. Ранее третье место в весовой категории до 60 килограммов занял Талгат Орынбасар.