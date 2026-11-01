Марат Байкамуров завоевал бронзу турнира Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби
Казахстанский спортсмен стал вторым представителем сборной, поднявшимся на пьедестал нынешнего турнира.
1 Ноября 2026, 08:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
1 Ноября 2026, 08:541 Ноября 2026, 08:54
148Фото: НОК РК
Дзюдоист Марат Байкамуров стал бронзовым призером международного турнира серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.
Байкамуров выступал в весовой категории до 100 килограммов. В поединке за третье место он встретился с представителем России Адамом Сангариевым и одержал победу.
Таким образом, казахстанец завоевал бронзовую медаль соревнований.
Для сборной Казахстана эта награда стала второй бронзой на нынешнем турнире. Ранее третье место в весовой категории до 60 килограммов занял Талгат Орынбасар.
Самое читаемое
- Более тысячи тонн сельхозпродукции привезли акмолинские фермеры на завершающую ярмарку сезона
- Обновленную пожарную часть открыли в Костанайской области
- Полицейские Алматинской области получили новые служебные автомобили
- В Алматы проверят инженерные сети и канализационную станцию в жилых комплексах
- В Кокшетау нашли мертвым сотрудника внутренней безопасности областного суда