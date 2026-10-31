Машинно-тракторный парк агариев Казахстана обновили на 7%

Министерство сельского хозяйства продолжает системную работу по увеличению объёмов производства сельскохозяйственной продукции, повышению эффективности отечественного растениеводства, внедрению современных агротехнологий и укреплению устойчивости аграрного производства к климатическим изменениям.

Основные задачи определены в Дорожной карте на 2024–2028 годы, разработанной во исполнение поручения Главы государства по увеличению объёма валовой продукции сельского хозяйства в два раза.

Одним из приоритетных направлений является дальнейшая диверсификация структуры посевных площадей и увеличение доли высокорентабельных культур. Такой подход позволит повысить эффективность использования сельскохозяйственных земель, увеличить доходы хозяйств и обеспечить устойчивость производства.

Особое внимание уделяется формированию качественного семенного фонда. В текущем году доля элитных семян достигла 12%, превысив плановый показатель в 11,6%. В дальнейшем планируется продолжить работу по увеличению этого показателя. Качественный семенной материал является одним из ключевых факторов повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур к различным природно-климатическим условиям.

Важную роль в повышении урожайности играет достаточное применение минеральных удобрений. В текущем году аграрии внесли 2,2 млн тонн удобрений, что составляет 66% от научно обоснованной потребности. В дальнейшем планируется наращивать объёмы их применения для сохранения плодородия почв и повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий.

Продолжается и обновление сельскохозяйственной техники. В текущем году уровень обновления машинно-тракторного парка составил 7%. По итогам года планируется довести этот показатель до 8%.

Параллельно будет расширяться применение водосберегающих технологий. Это особенно актуально в условиях климатических изменений и возрастающего риска дефицита водных ресурсов.

Реализация этих мер направлена на переход к более производительной и технологичной модели земледелия.