Мастер-классы и поэтические представления: как проходит ярмарка креаторов Мангистау в Астане

В Астане на площадке Qazaq Creative Hub стартовала двухдневная ярмарка «Маңғыстау: Тамыр. Талғам. Креатив», организованная в рамках проекта Creative Aimaq.

В столицу приехали 40 представителей креативных индустрий Мангистауской области. Они представили изделия декоративно-прикладного искусства, дизайнерские коллекции и авторские проекты, отражающие культурное наследие и творческий потенциал региона.

В первый день состоялась выставка «Түп төркінің төрге оздырған Маңғыстау», а также выступление ансамбля «Ақшағыл». Культурную программу продолжили показ мод «Дүние дидарындағы дәстүр», музыкально-поэтическое представление «Менің әлемім», выступления Тамары Асар и танцевального ансамбля «Жорға». Для гостей также организовали тематические мастер-классы.

Инициатива направлена на популяризацию региональных творческих проектов, поддержку отечественных производителей и расширение возможностей для продвижения продукции представителей креативных индустрий.

1 ноября, программа продолжится показом мод «Бабаның көзі, жаңаның өзі», выступлением ансамбля «Домбыра сазы», вечером традиционной музыки и концертом «Тамыр. Әуен. Рух».

Мероприятие проходит в Qazaq Creative Hub по адресу: г. Астана, ул. Жошы хана, 16/2.