Мастер станции «Курорт-Боровое» организовал хищение 14 колесных пар

В Акмолинской области железнодорожник, который должен был следить за сохранностью имущества, сам организовал кражу 14 колесных пар от вагонов. Ущерб превысил 16,3 млн теңге. Суд назначил ему пять лет ограничения свободы, приговор уже вступил в законную силу.

Осужденный работал мастером участка текущего ремонта на станции «Курорт-Боровое» и отвечал за сохранность железнодорожного имущества. Колесные пары это оси с колесами, на которых ездят вагоны.

Бурабайский районный суд признал его виновным в краже и растрате с использованием служебного положения. Ущерб возмещен полностью.

По ходатайству государственного обвинителя суд вынес частное постановление в адрес филиала АО «НК «ҚТЖ» «Астанинское эксплуатационное вагонное депо». Там должны устранить причины, которые позволили совершить хищение.